La giornalista georgiana che segue Kvara: «Jugeli non dice mezza parola sul rinnovo, in estate lascerà Napoli»

Ecco cosa scrive a Tmw Luca Marchetti giornalista di Sky Sport:

“Kvara (anzi il suo entourage) dà la sua versione rispetto a quello che sta succedendo. Non è vero che la richiesta attuale sia di 8 milioni di euro, come invece filtra da ambienti societari. La base sarebbe a 5 con dei premi fino ad arrivare ad 8-9 negli anni successivi (va da sé che bisognerebbe capire a cosa sono riferiti i bonus). Ma il vero nodo sarebbe la clausola. Il procuratore di Kvara vorrebbe che fosse relativamente bassa (80 milioni di euro) mentre il Napoli vorrebbe metterla decisamente più alta (oltre i 100 milioni). E poi – non irrilevante – c’è anche il tema delle commissioni (anche pregresse). Insomma da un certo punto di vista l’entourage di Kvara vorrebbe che in qualche modo fosse riconosciuto anche il fatto che il giocatore è arrivato al Napoli ad un prezzo molto basso”.

Conte: «Rinnovo Kvara? Se ne parla da un po’. Io chiedo di onorare sempre la maglia»

Conte nella conferenza stampa prima della partita con il Lecce aveva parlato del rinnovo di Kvara e delle voci che si rincorrono.

«Su questo famoso rinnovo è da un bel po’ che se ne parla. Sicuramente c’è una discussione tra il club e l’entourage del giocatore. Entrare nei dettagli, c’è il club, il direttore sportivo, parlano loro. Quello che posso dire, che chiedo, a Khvicha che continui a fare quello che sta facendo. Lui è un professionista serio, esemplare. Deve essere concentrato su questa stagione. Mi auguro in futuro che le cose possano essere sistemate, che si possa trovare un accordo. Però so anche che nel calcio tutto può succedere. Ci deve essere un’accordo che soddisfi entrambi le parti. Quello che chiedo sempre è di onorare la maglia, fare il massimo fino a fine stagione. Io non vado oltre e non voglio che la stampa o i media vadano oltre. Khvicha deve essere totalmente concentrato a fare quello che sta facendo e lo sta facendo bene».