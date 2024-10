De Laurentiis: «Rinnovo Kvaratskhelia? Che novità ci devono essere…» (VIDEO)

Il presidente del Napoli, presente all’assemblea di Lega, ha glissato sulle domande dei giornalisti relative al rinnovo di Kvara

Tra i presenti all’assemblea di Lega, c’è anche Aurelio De Laurentiis. Al presidente del Napoli sono state chieste novità sul rinnovo di Kvaratskhelia:

De Laurentiis ha risposto: «Che novità ci devono essere…».

È quel che scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise che fa il punto sulla situazione contrattuale del georgiano:

L’agente di Kvaratskhelia Mamuka Jugeli domenica era ad Empoli. Il periodo è caldo riguardo al rinnovo del contratto del talento georgiano del Napoli, autore del rigore della vittoria al Castellani. La distanza c’è ancora e l’happy end non è scontato, le parti stanno parlando del valore della clausola rescissoria e dell’ingaggio.

I riferimenti arrivano dalla scorsa estate, quando il Paris Saint Germain era pronto ad investire 110 milioni di euro per il cartellino e uno stipendio da 11 milioni di euro a stagione. Storie di qualche mese fa quando Conte ha condotto il Napoli a dire no e lavorare per la permanenza di Kvaratskhelia.

L’offerta del Napoli è di 5 milioni più bonus a stagione, una cifra che s’avvicina tanto all’ingaggio di Lukaku, il più pagato tra gli azzurri. L’entourage di Kvara punta ad una base fissa di 8 milioni di euro, si dovrà continuare a lavorare ma il Napoli non ha intenzione d’inseguirlo.

La prossima settimana, invece, le parti dovrebbero entrare nel vivo della trattativa. Se Kvara non dovesse prolungare l’accordo fino al 2029, in estate a due anni dalla scadenza del contratto il Napoli dovrà seriamente considerare l’ipotesi cessione ma De Laurentiis lavora per scongiurare questo scenario, si punta all’intesa ma non è una trattativa semplice.

