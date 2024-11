La conferenza più corta della storia. Nessuna domanda per il ct della Danimarca che se ne va dopo 30”

Riemer si è accomodato in sala come prevede la Uefa, ma dopo aver visto che nessun giornalista gli rivolgeva domanda, ha atteso pochi istanti prima di alzarsi e andarsene

Il ct della Danimarca Brian Riemer è stato presentato ai giornalisti riuniti dopo che la sua squadra ha pareggiato senza reti in casa della Serbia nell’ultima partita della fase a gironi della Nations League. Ma nessuno aveva domande per lui. È andata così in scena la conferenza stampa più corta del mondo.

La nazionale scandinava, reduce dal pareggio con la Serbia (0-0), ha centrato la qualificazione ai quarti di finale di Nations League: un buon risultato in un gruppo dominato dalla Spagna campione d’Europa. Evidentemente a nessuno interessava approfondire alcun argomento sulla selezione danese, considerando forse che Riemer ha preso in mano la squadra solo da 4 settimane.

An incredibly short press conference 😅 Denmark coach Brian Riemer left after just 20 seconds after he was asked no questions following his side’s goalless draw against Serbia… 🤷‍♂️ pic.twitter.com/wvA1T1Ej5s — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 19, 2024

La scena è stata davvero surreale. Il ct si è presentato in conferenza come prevede la Uefa, ma senza battere ciglio, dal momento che nessun giornalista gli rivolgeva domande, ha aggiustato il microfono e atteso per qualche attimo, prima di alzarsi e abbandonare la sala.

Leggi anche: Fabian Ruiz ritorna in Danimarca da autorità del calcio spagnolo, in Nazionale “sparì” per due anni

È chiaro che il suo comportamento, comprensibile, ha fatto notizia, come non gli sarebbe riuscito se gli avessero rivolto i più classici quesiti al termine di un incontro che non ha riservato particolari emozioni: serviva un punto e tanto è bastato.

ilnapolista © riproduzione riservata