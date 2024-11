Juventus su Dorgu, Giuntoli vuole soffiarlo al Napoli (Tuttosport)

Il Lecce vorrebbe cederlo per più di 15 milioni, cifra che i club interessati hanno messo sul piatto la scorsa estate. Ci sono anche Chelsea e Tottenham sul terzino.

Patrick Dorgu si sta rendendo sempre più uno dei protagonisti dei primi mesi di Serie A. Lunedì ha segnato il terzo gol in campionato contro il Venezia, regalando i 3 punti alla sua squadra. Da tempo il Napoli sta osservando il terzino sinistro danese, ma sul classe 2004 è piombata anche la Juventus, che in lui vede il sostituto di Cabal, infortunatosi al crociato.

Juventus su Dorgu, Giuntoli vuole soffiarlo al Napoli

Nicolò Schira su Tuttosport scrive:

C’è anche la Vecchia Signora tra le pretendenti a Patrick Dorgu. Non è passata inosservata la presenza di uno scout bianconero al Penzo nel match tra Venezia e Lecce. Il nome del danese è nei database della Juventus da diversi mesi, già la scorsa estate il ds Giuntoli aveva sondato il terreno prima di ingaggiare Cabal. Il Lecce voleva venderlo a più di 15 milioni, cifra già messa sul piatto da diversi club. Ci sono anche Napoli e Milan su di lui, oltre a Chelsea e Tottenham. Appare difficile che l’esterno possa già cambiare maglia a gennaio, salvo formule creative.

L’allenatore del Napoli Antonio Conte, al termine della partita vinta contro il Lecce sul campo del Maradona, è stato pizzicato all’orecchio di Dorgu. L’esterno del Lecce ha creato non pochi grattacapi alla retroguardia azzurra, ma già in estate il club aveva sondato l’opportunità proprio con i salentini. Chissà cosa gli avrà detto conte all’orecchio… Fatto sta che il mister apprezza decisamente Dorgu e non ne fa mistero.

Al triplice fischio Conte è corso da lui, l’ha fermato e in pochissimi secondi è riuscito a sussurrargli qualcosa nell’orecchio. Dorgu si volta e tra i due c’è una sorta di sguardo d’intesa prima di salutarsi definitivamente.

ilnapolista © riproduzione riservata