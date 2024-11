Conte scatenato: «Basta con questo protocollo. Non voglio fare retropensieri, voglio onestà intellettuale»

In conferenza: ««Ma chi ha messo questo protocollo? Serve solo per creare confusione»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza dopo il pareggio contro l’Inter

La conferenza di Conte

«Mettiamo in preventivo che ci può stare perdere in casa contro l’Atalanta, non abbiamo perso contro una squadra debole. L’Atalanta fa la Champions e dirà la sua fino alla fine. Oggi abbiamo fatto una buona gara a livello di applicazione, intensità, di pressione contro una signora squadra come l?inter. Quello che mi è dispiaciuto sono gli errori in uscita in maniera elementare. Capisco che giochi davanti 80mila persone contro l’Inter non è facile ma chi lavora con me sa bene che cerco di trovare sempre qualcosa per migliorarmi. Abbiamo fatto tre trasferte con tre top club.

Mi ha dato fastidio sentirmi dire ch lil Var non può intervenire perché spetta all’arbitro. Che significa? Se c’è il Var che è un mezzo che può essere d’aiuto per intervenire. Ora si sta creando un protocollo su cui si creano dei retropensieri. O il Var interviene o chiama l’arbitro a rivedere, se poi lui conferma io sono contento. Non voglio fare retropensieri, voglio onestà intellettuale in un senso o nell’altro. Ora mi iniziano a girare»

La solidità della difesa del Napoli la soddisfa?

«Oggi abbiamo difeso a 4 con Politano in alto contro un attacco a 5. Alcuni mi chiedevano perché lo abbassavo, oggi non lo abbiamo fatto e abbiamo trovato una buona solidità che è importante perché se non prendi gol come minimo pareggi. Noi siamo continuando a lavorare, tanto e cerchiamo di far venire fuori in campo. Siccome noi stiamo lavorando da poco io credo che stiamo accumulando. Mi dispiace perché sono un po’ arrabbiato per questa quesitone dell’arbitro. perché sentirmi dire “non può intervenire” mi sento preso in giro, ma non per me, per tutti gli allenatori. Ma chi ha fatto questo protocollo? Io voglio stare tranquillo in panchina sennò sono ammonizioni. Ho visto anche che era data a quattro la mia ammonizione oggi».

Tu parli di rispetto per gli allenatori, ma perché non ne parlate nelle riunioni con gli abitri?

«Ma chi ha messo questo protocollo? Serve solo per creare confusione. Il var è uno strumento bellissimo che ti consente di stare tranquillo. Ma perché bisogna lasciare la decisione all’arbitro quando gli conviene? Rischiamo di perdere una partita perché il protocollo dice che in questi casi il bar non può intervneire?»

