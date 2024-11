Il Corsport: “Corsa, abnegazione, spirito di sacrificio”. Voti alti anche in Francia. Domenica c’è Napoli-Roma

Il romanista Koné sovrasta Barella (attento Napoli)

Un frangiflutti di qualità. Questo è Koné il francese che il Napoli si troverà di fronte domenica prossima nella sfida contro la Roma. Koné ha giocato una partita maiuscola ieri contro l’Italia e ha sovrastato il suo dirimpettaio Nicolò Barella. Come ha ricordato il Corriere dello Sport.

Scrive il Corriere dello Sport:

Il problema è che, davanti al 18 azzurro, c’era sempre l’8 in maglia bianca: Manu Komné ha dominato la fascia centrale del prato di San Siro. Il centrocampista della Roma conta nove contrasti vinti su tredici tentati nell’uno contro uno, più due nei duelli aerei e due tackle riusciti; precisissimo anche nella gestione del pallone: i passaggi riusciti sono 48 su 51, sintomo di giocate mai eccessive, ma anche mai banali, a cercare l’azione semplice, diretta, che, spesso è anche la migliore. In sostanza: Koné era ovunque“.

Ranieri aspetta Koné che intanto spaventa il Napoli

La prossima domenica il Napoli di Antonio Conte avrà davanti uno zoccolo duro: “Il cuore di Claudio Ranieri, ovviamente, era azzurro, ma la prestazione di Koné non può non avergli fatto piacere. Nella conferenza di presentazione di venerdì, il neo tecnico della Roma ha fatto intendere di volere il massimo dai suoi calciatori, chiedendo loro corsa, abnegazione, spirito di sacrificio. E ovviamente valori tecnici. Tutto ciò, in pratica, che Manu Koné ha mostrato ieri a San Siro con la maglia della Francia. Per Simone Inzaghi la conferma che Barella, in qualsiasi posizione lo si schieri, dà sempre il massimo“.

In Francia voti molto alti, giustamente, per il centrocampista della Roma.

L’Equipe gli dà 7 in pagella:

Quanta personalità per un giocatore così giovane (23 anni). Intensità nei suoi interventi, impatto atletico e uscite di grande tecnica palla al piede. L’ex giocatore del Tolosa ha avuto un impatto sorprendente in questa posizione. Il suo margine di miglioramento sta nella sua capacità di non scomparire quando la sua squadra soffre.

Le Parisien 8

Il centrocampista della Roma ha dato battaglia portando in ogni duello la sua densità atletica e fisica. Ha recuperato molte palle liberando l’area davanti alla difesa e non si è negato di andare in avanti, nel primo tempo.

