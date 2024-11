Il Napoli è la sorpresa del campionato. Alzi la mano chi il 18 agosto lo immaginava primo

Ci sono 6 squadre in 5 punti. Almeno un terzetto si giocherà il titolo fino alla fine per un campionato finalmente divertente. Potrebbe esserci anche il Napoli

Alla 12ma giornata di campionato il Napoli primo in classifica con un punto sopra l’Inter. Alzi la mano chi dopo Verona avrebbe pronosticato questa situazione. In città, invece, è arrivata l’inevitabile depressione di quella parte della tifoseria che non vedeva l’ora di abbattersi e attaccare allenatore e campagna acquisti. In realtà il vero aspetto spiazzante di questo terzo di stagione è l’equilibrio della classifica a dispetto di chi vedeva una corsa a 3 tra Inter, Milan e Juventus.

Non solo il Napoli è la sorpresa e domenica a San Siro va a giocarsi la permanenza al primo posto prima della pausa di novembre. C’è il Milan lontano 8 punti e la Juventus di Motta che arranca anche se segue il gruppone al terzo posto. In quel terzetto a 22 punti ci sono le altre sorprese e non riguarda l’Atalanta che, invece, al Maradona ha gettato la maschera per cui era stata costruita da Gasperini in estate: lottare per lo scudetto.

Si parla troppo poco di Marco Baroni e della sua Lazio. Contestato il suo arrivo dalla tifoseria Lotito ha tirato dritto e lo stopper del secondo scudetto del Napoli sta dimostrando che la salvezza di Lecce e Verona in due anni, con due rose non all’altezza della massima serie, non era un caso. Ha un gruppo giovane con alcuni elementi di esperienza internazionale che con Tavares, Dia e Noslin mostra un gioco brillante ed è un brutto cliente per tutti.

Poi c’è la Fiorentina di Palladino. Dopo aver congedato l’evanescente Vincenzo Italiano che sta naufragando a Bologna a metà classifica e agli ultimi posti in Champions, i viola con l’ex Monza hanno costruito una squadra “italiana” dove Bove, Cataldi, Colpani e Kean hanno dato solidità e reti. Con Guomundsson la ciliegina sulla torta anche se è ai box per un infortunio ma ha già messo a segno alcune reti importanti.

Ci sono 6 squadre in 5 punti e la sensazione è che a marzo almeno un terzetto si giocherà il titolo fino alla fine per un campionato finalmente equilibrato e divertente. In questo gruppo potrebbe esserci anche il Napoli di Conte: alzi la mano chi lo aveva immaginato il 18 agosto.

