Il City perde in casa del Bournemouth e il Liverpool ringrazia: è in testa alla Premier

Il Liverpool ha battuto il Brighton in rimonta e ora è a +2 sul City. L’Arsenal sconfitto in casa del Newcastle

Oggi pomeriggio è arrivata la prima sconfitta di questa stagione in Premier per il Manchester City. La squadra allenata da Guardiola ha perso in casa del Bournemouth per 2-1. E il Liverpool non si è fatto trovare impreparato: gli uomini di Slot hanno battuto il Brighton in rimonta ad Anfield e ora sono in testa alla Premier, con due punti di vantaggio sul City. Ha perso anche l’Arsenal in casa del Newcastle, Arteta e la sua squadra si allontanano ancora di più dalla vetta.

Per la squadra di Guardiola si tratta della seconda sconfitta questa settimana: mercoledì la sconfitta contro il Tottenham in Coppa di Lega.

Il City sconfitto da un Bournemouth in buona forma

La Bbc descrive il Bournemouth come una squadra “in buona forma“, che ha iniziato la partita “rapidamente e con positività“.

“Il Bournemouth ha continuato a pressare alto” e alla fine è stato premiato con il gol di Semenyo al nono minuto.

“Il City non è riuscito a fare un tentativo di tiro in porta durante un primo tempo ampiamente frustrante.

Il Bournemouth è entrato in campo fiducioso nel secondo tempo e ha sfiorato il raddoppio già al primo minuto, ma Ederson è stato molto attento a respingere il tiro di Evanlison.

Evanlison, però, si fa trovare pronto alla successiva occasione, scivolando sul pallone basso di Kerkez e infilando il pallone nell’angolino basso.

All’80° minuto il City ha finalmente tentato un tiro in porta con Erling Haaland che ha faticato a mettere a segno un tiro al volo“. Poi il gol di Gvardiol all’82’ che non è bastato a salvare la squadra di Guardiola.

Il lancio lungo del portiere oggi è una rarità ma è un’arma che il City di Guardiola usa per Haaland

I lanci lunghi dei portieri sono sempre più rari in un calcio che si affida sempre di più alla costruzione dal basso.

Ne parla The Athletic che scrive:

“È stato spesso sentenziato la morte del lancio lungo durante gli ultimi anni. La costruzione da dietro è ormai standard. Le squadre verticali sono l’anomalia piuttosto che la norma.

