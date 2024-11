Il metodo Amorim è una rivoluzione rispetto a Ten Hag: allenatori diversi per ogni ruolo (Telegraph)

«Lo staff è più importante di me. Con lui lo United gioca con la difesa a tre, mentre con Ten Hag si giocava a quattro in difesa»

Rúben Amorim, tecnico del Manchester United, ha nominato allenatori specializzati per lavorare con i difensori, i centrocampisti, e gli attaccanti della sua squadra. Un approccio totalmente diverso da quello di Erik ten Hag che lo ha preceduto. L’obiettivo è rilanciare la stagione dopo un inizio disastroso. The Telegraph ha raccontato quanto accaduto.

“L’allenatore portoghese, 39 anni, ha incaricato membri del suo staff di lavorare con difensori, centrocampisti e attaccanti. Rappresenta un cambiamento profondo rispetto al lavoro di Erik ten Hag. L’approccio di Amorim è visto come un modo moderno di allenare rispetto al metodo tradizionale di un allenatore della prima squadra che supervisiona intere sessioni con l’intera squadra mentre si preparano per le partite“.

I cambiamenti di Rúben Amorim al Manchester United

Prosegue il Telegraph: “Quando è arrivato durante la sosta per le nazionali, Amorim ha portato con sé Carlos Fernandes, Jorge Vital, Adelio Candido, Emanuel Ferro e Paulo Barreira nel suo staff, integrando gli allenatori della prima squadra Darren Fletcher e Andreas Georgson e il vice allenatore dei portieri della prima squadra Craig Mawson“.

«Gli altri nello staff? Forse più importanti di me»

“Amorim ha detto che la nuova squadra di allenatori è più importante di lui. «Ero un giocatore di calcio», ha detto.

“Lo United ha giocato con il 3-4-3 nelle prime due partite di Amorim, il sistema che ha utilizzato allo Sporting Lisbona. Si tratta di un cambiamento rispetto alla difesa a quattro di Ten Hag, ma Amorim afferma che gli allenatori aiuteranno i giocatori ad adattarsi a questo nuovo modo di giocare. Amorim è fiducioso che i giocatori possano adattarsi al suo nuovo sistema. Dice di essere stato commosso dalla calorosa accoglienza che gli è stata riservata dai tifosi dell’Old Trafford: «Metà dello stadio non mi conosce», ha detto. «Vengo dal Portogallo, non ho ancora fatto nulla per questo club. Quindi il modo in cui mi fanno sentire a casa, è speciale. Questo è qualcosa di speciale. E lo porterà con me fino alla fine della mia carriera. È un momento speciale della mia carriera, spero che sia una delle tante partite che farò qui».

