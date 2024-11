Il Manchester United alza i prezzi ed elimina sconti bambini e anziani. La rabbia dei tifosi

La prossima partita è prevista una protesta. La preoccupazione del Manchester United Supporters Trust

Caos e cambiamenti in casa del Manchester United. A peggiorare il clima già negativo della squadra sul campo, è intervenuto il Consiglio di amministrazione che ha deciso di gettare ulteriore benzina sul fuoco, aumentando i prezzi dei biglietti per andare allo stadio. Ma non finisce qui, perché sono stati eliminati anche gli sconti per i tifosi minorenni e over-65. I Red Devils hanno giustificato tramite un comunicato, che la loro decisione è volta a migliorare “l’efficienza operativa” e a “stabilire i ricavi“.

La scelta del Manchester United di aumentare i prezzi

D’ora in poi, tutti i biglietti saranno venduti a 66 sterline (78,18 euro al cambio attuale), a prescindere dall’età di chi acquisterà il ticket. Quindi, se un genitore vorrà andare allo stadio con il proprio figlio, dovrà sborsare 132 sterline, circa 160 euro, che si traduce in più del doppio di quanto avrebbe pagato fino ad ora.

A inizio stagione, secondo il listino, il prezzo più basso per vedere una partita all’Old Trafford era di 40 sterline (48 euro) per un adulto e 25 sterline (30 euro) per un bambino, per un totale di 78 euro, rispetto ai 160 che verranno addebitati.

La lamentela dei tifosi e la protesta pacifica

Il M.U.S.T, Manchester United Supporters Trust, ha reagito non proprio bene alla notizia, definendo la decisione presa «offensiva». La cosa che ha fatto arrabbiare di più è stata soprattutto la tempistica utilizzata, visto che siamo a metà stagione. Il fatto della regolamentazione finanziaria è stata vista come una scusa. Domenica è prevista una protesta pacifica prima della partita di Premier League contro l’Everton.

La domanda posta dal M.U.S.T è:

«La società non ha ascoltato i tifosi su questo tema. Come tifosi abbiamo fatto tutto quello che ci chiedevano. Abbiamo sostenuto la squadra, anche quando giocava male. Siamo andati alle partite e abbiamo rispettato le nuove regole sull’uso dei biglietti. E abbiamo già avuto un aumento di prezzi. C’è il rischio che questa sia solo la mossa iniziale di quella che sarà sicuramente una spinta massiccia per implementare un aumento significativo dei prezzi per la prossima stagione, una volta che saranno abituati a far pagare 132 sterline per un biglietto per un genitore e un figlio, torneranno al passato l’anno prossimo?».

