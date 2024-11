A Repubblica: «Ha un team stabile e una macchina matura, con Hamilton crescerà ancor di più. Lo spagnolo si è comportato da professionista e non era scontato».

In un’intervista a Repubblica, Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, ha dichiarato che la Ferrari potrebbe vincere il titolo costruttori.

Domenicali: «Sainz è l’uomo in più della Ferrari, vincere il titolo costruttori quest’anno è possibile»

Ci crede che la Ferrari riuscirà a riprendersi la corona?

«Ci sono tutti gli elementi. E sarà una battaglia fino ad Abu Dhabi. La McLaren è cresciuta tanto ma anche i miei amici di Maranello hanno massimizzato le opportunità. Nelle ultime tre gare conterà ogni singolo dettaglio».

Qual è la forza della Ferrari oggi?

«Ha una macchina matura e una squadra stabile. Ma anche l’uomo in più: Sainz, si è comportato da professionista, non è scontato. Vasseur ha gestito in maniera eccellente la situazione e Carlos ha contribuito e vinto».

L’anno prossimo arriva Hamilton…

«La sua prima foto vestito di rosso sarà la più richiesta. Credo che Lewis non veda l’ora di entrare a Maranello per capire la dimensione di cosa rappresenti la Ferrari non solo in Formula 1. Darà nuovi stimoli e farà crescere la squadra; la competizione con Leclerc dovrà essere sana per il bene del team».

La risorsa in più dell’essere italiani:

«Sappiamo gestire la complessità e troviamo soluzioni. E’ il nostro stile e siamo unici in questo».

C’è preoccupazione per l’eventuale addio di Verstappen?

«Max è un valore inestimabile per la F1. E’ magnetico, focalizzato sui propri obiettivi, le chiacchiere attorno non lo disturbano. Continuerà a spingere, non so se lo farà per sempre in Red Bull o vorrà nuove sfide. Ma per noi è importante che ci sia».

