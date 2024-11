Di Lorenzo scherza: «Lukaku pagherà una cena a tutta la squadra per l’assist che gli ho servito»

A Sky: «Romelu mi ha stupito come persona, dà una mano tutta la settimana. C’è chi giudica per le statistiche, noi lo vediamo per il lavoro che fa e per l’esperienza che mette a disposizione».

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria contro la Roma

Le parole di Di Lorenzo

«Sicuramente le altre stanno vincendo ma noi la classifica non la guardiamo: andiamo in campo per il nostro percorso di crescita e sarà un campionato lunghissimo. Noi diamo il massimo, vittoria importante con un pubblico che ci ha spinto tanto».

Hai fatto un grande assist a Lukaku

«Gli farò pagare una cena a tutta la squadra (ride, ndr). Romelu mi ha stupito come persona, dà una mano tutta la settimana. C’è chi giudica per le statistiche, noi lo vediamo per il lavoro che fa e per l’esperienza che mette a disposizione».

Un segnale al campionato?

«Non dobbiamo darne a nessuno, nella crescita ci stanno le brutte sconfitte ma ci siamo rialzati subito»