Conte: «Marotta? Mi fa piacere che abbia capito che sono uno intelligente»

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato in conferenza stampa le parole di Marotta a proposito dello “sfogo” di Conte dopo Inter-Napoli.

Le parole di Marotta dopo Inter-Napoli:

«Ringrazio il direttore (ride, ndr). Presidente? Per me è stato direttore, sarà direttore, abbiamo avuto modo di lavorare insieme per tanti anni, mi fa piacere che abbia capito che sono uno intelligente, ha detto sono intelligente (ride, ndr), faccio una buona comunicazione, non lo so, sicuramente gli obiettivi miei e suoi stridono, non sono comuni. Non saremo amici e compagni di viaggio, ma avversari e rivali».

Marotta: «Conte grande comunicatore. Ha il suo obiettivo quando parla»

Qualche giorno dopo le critiche al Var per il rigore concesso a Dumfries in Inter-Napoli, il presidente dell’Inter ha risposto così alle parole del mister:

«Conte è persona intelligente e grande comunicatore. Ha il suo obiettivo quando parla. L’arbitro era ben vicino all’azione, sicuramente c’è stato il contatto, il piede è stato spostato e quindi era rigore. Poi il dibattito sul protocollo Var è un dibattito costruttivo. Con la tecnologia gli errori sono diminuiti. E nella fattispecie il rigore era ineccepibile».

Anche il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza dopo il pareggio contro il Napoli.

«Non ho nulla da commentare, credo abbia parlato per suo conto. Tutti dobbiamo dare un mano anche agli arbitri, può capitare che un arbitro può sbagliare. Sono tutte gare intense decise da episodi, dobbiamo dare una mano agli arbitri».

