Conte furioso: «Ma che significa che il Var a volte può intervenire, a volte no? Ma che significa? Allora a che serve?»

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro l’Inter

Le parole di Conte

Prima ancora che parta l’intervista Conte parte in polemica sulla decisione del rigore di Mariani

«Che significa che il Var non può intervenire? Non capisco, a volte può intervenire a volte no? Quando gli conviene intervengono? Una decisione dell’arbitro può cambiare una partita di questo genere e il var non può intervenire? Il Var o c’è o non c’è altrimenti si nascondo dietro a questa situazione. È una cosa che mila incazzare, ma non solo a me , a tutti gli allenatori. Il Var se c’è deve intervenire se c’è un errore. A livello di logica se c’è deve essere utilizzato per correggere degli errori. Ci stiamo trovando in una situazione in cui ci possono essere retropensieri da parte di tutti, si era partiti benissimo. Se c’è un errore il Var chiama l’arbitro e gli fa vedere cosa succede»

Marelli prova a spiegare

«In realtà è sempre stato così, il Var non è una moviola in campo, forse questo è un concetto che è stato ripetuto ma è difficile da far comprendere. Io concordo che non è un rigore che va assegnato, ma è sempre stato giudicato in questo modo e il var non può intervenire»

Conte lo interrompe: «Non mi interessa. Cosa significa. Non sono d’accordo. Il var che è un oggetto che serve e che mi fa sentire più sicuro inizio a non sentirmi più sicuro perché mi dicono “questa è una decisione dell’arbitro e il var non poteva intervenire”, quando conviene. Quando non conviene dicono “il var interviene”. Il var del e in pervenire quando c’è un errore per correggere l’arbitro, non che lascia la decisione all’arbitro, altrimenti nascono retropensieri».

Saresti a favore della chiamata al var?

«Ma che c’entra. Il var deve chiamare lui se c’è un errore. Perché devo chiamarlo io? Se ha sbagliato l’arbitro lo chiama così gli fa fare una figura di cacca in meno all’arbitro»

Era la reazione che si aspettava?

«È stato importante affrontarli con forza e personalità accettando duelli. tutto campo. Da questo punto di vista sono molto soddisfatto. Non era semplice giocare. Sappiamo che stiamo lavorando tanto e stiamo facendo dei miglioramenti e dei valori che i ragazzi stano dimostrando. Dal punto di vista qualitativo potevamo fare molto, ma molto di più perché abbiamo commesso un po’ troppi errori. Sono convinto che stiamo accumulando e poi ci sarà un miglioramento ancora maggiore»

Sul finale Conte si scusa

«Scusate ma il var mi ha fatto arrabbiare, era tanto tempo che dovevo dirlo»

