Compagnoni: «Per mezz’ora ho visto un grande Napoli, il migliore di questa stagione»

A Sky Sport: «Non credo che Lukaku tornerà mai ai livelli dell’Inter, forse a quelli della Roma, ma il Napoli ha bisogno di un Romelu atleticamente più forte»

Negli studi di Sky si commenta il post partita della sfida del Napoli contro l’Atalanta, ma sopratutto la prestazione di Lukaku che continua a non convincere

Maurizio Compagnoni

«Il Lukaku attuale è lontano da quello he Conte ha avuto all’Inter, ma non è nemmeno il Lukaku della Roma.Credo che difficilmente Lukaku riuscirà ad arrivare ai livelli dell’Inter, ma potrebbe arrivare a quelli della Roma. Attualmente è inferiore a quel Lukaku e quando trova avversari fisicamente molto forti come Bremer o Hien lui va in difficoltà. Il Napoli ha assoluta necessità di trovare un Lukaku atleticamente più forte perché quello attuale è al 50-60% del suo potenziale»

Buona la prima mezz’ora del Napoli

Compagnoni continua

«Guardano la partita, fino alla mezz’ora del primo tempo avevamo detto “il miglior Napoli della prima parte di stagione”, perché nella prima mezz’ora ha giocato molto molto bene subito dopo aver preso il primo gol. Per mezz’ora ho visto un grande Napoli, il migliore di questa stagione»

