Senza Lukaku il Belgio perde con Israele. È terzo per differenza reti

Non solo Italia-Francia, nell’altro match della giornata che ha chiuso il gruppo 2 di Nations League, si chiude come peggio non poteva il girone del Belgio. Costretto a rinunciare a Romelu Lukaku, fermato da un’infiammazione al ginocchio che non sembra preoccupare però eccessivamente il Napoli, il Belgio perde 1-0 contro Israele, ma si assicura quantomeno i playoff che gli permetteranno di giocarsi la permanenza nella Lega A.

I Diavoli Rossi sfideranno una delle seconde classificate in Lega B, con il sorteggio che si terrà il 22 novembre a Nyon. A seguito dei risultati di serata, la classifica finale del Gruppo 2 di Lega A recita: Francia 13, Italia 13, Belgio 4, Israele 4.

