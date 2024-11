Anguissa: «Ho giocato per anni con Zielinski, Mc Tominay è molto diverso ma ha tanta qualità»

A Sky: «La Roma è sempre la Roma, a prescindere dal nuovo allenatore. Sarà una gara difficile»

Pochi minuti prima della sfida tra Napoli e Roma, Frank Anguissa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Focus del suo intervento l’andamento della stagione e la sfida contro Ranieri, oltre che il nuovo centrocampo disegnato da Conte per il suo Napoli.

Anguissa: «La Roma ha cambiato ma è pur sempre una squadra forte»

Di seguito le dichiarazioni integrali:

«Sappiamo che la Roma ha cambiato allenatore, ma sappiamo anche in generale che contro di loro è sempre difficile a prescindere per la squadra che sono. Faremo di tutto per vincere perché ne abbiamo bisogno.»

Come ti trovi coi tuoi nuovi compagni di reparto?

«Ho giocato con Zielinski e Lobotka, ora con Scott (Mc Tominay ndr) è più difficile trovarsi ma ha tanta qualità, con il tempo sarà sempre più facile giocare insieme»

A Dazn ha poi detto:

«Noi vogliamo sempre vincere, a prescindere dall’avversario. Vogliamo giocare proprio queste partite più difficili»

Le formazioni ufficiali di Napoli-Roma

Formazioni ufficiali. Napoli e Roma arrivano alla sfida del Maradona in due mood parecchio distanti: i giallorossi hanno l’esigenza di riprendersi e subito, il Napoli vorrà tener testa alla prestazione matura dell’Atalanta in quel di Parma e alla sfavillante Inter. Entrambe le squadre nerazzurre hanno attacchi spaventosi, più di 30 gol in sole 13 partite. Il Napoli ne ha segnati soltanto 19. Questo il leitmotiv principale della partita di oggi, che presumibilmente vedrà una squadra (quella di Conte) proporre gioco e l’altra cercare di limitare i danni e far male in ripartenza. Proprio per questo Ranieri, orfano di Dybala e Hummels, ha deciso di infoltire il centrocampo. Conte dovrà essere bravo ed intelligente a trovare contromisure nel mentre.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

ROMA (4-5-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Koné, Cristante, Pisilli, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

ilnapolista © riproduzione riservata