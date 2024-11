Ancelotti perde anche Vinicius per infortunio. Il brasiliano: “Grazie al calendario folle”

“Un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra” che lo terrà fuori per almeno tre settimane. Salta anche la partita di Champions contro l’Atalanta

La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo, soprattutto a Madrid. Ancelotti non sa più a che santo rivolgersi. La piaga infortuni ha colpito anche Vinicius. Il report medico del Real parla di “un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra“. Non si tratta di un infortunio particolarmente grave, ma in linea di massima la previsione è di tre settimane di assenza. Ciò significa che il brasiliano, il miglior giocatore del Real in questo momento, sarà assente per la partita di mercoledì sera contro Liverpool e contro Getafe, Athletic, Girona, Atalanta e Rayo Vallecano.

Vinicius infortunato, almeno tre settimane di stop

Ancelotti ha schierato Vinicius nell’ultima partita contro il Leganés al centro dell’attacco. Questo per risparmiargli qualche corsa all’indietro viste le fatiche della nazionale brasiliana. Come scrive As, “non è un infortunio eccessivamente grave, ma salterà quelle due partite cruciali di Champions League contro Liverpool e Atalanta“.

Vinicius stesso ha commentato la notizia con sarcasmo. Su X ha scritto:

“Il pazzo calendario… si recupera“. Un messaggio come per ringraziare la follia del calendario intasato, ma comunque adesso la sua testa pensa solo a recuperare nel più breve tempo possibile.

Il giocatore ha reagito in rete, dopo aver appreso la notizia, e ha sottolineato il “calendario pazzesco”.

Giusto per capire la portata della sfiga (forse non è corretto chiamarla sfiga) che quest’anno ha investito Ancelotti e il suo Real Madrid, può essere utile fare l’elenco degli indisponibili. Sempre da As:

“Questo è il primo infortunio muscolare di Vinicius in questa stagione. La piaga degli infortuni continua. Lo staff tecnico del Real Madrid è incredulo della sfortuna che sta avendo per la seconda stagione consecutiva a livello di infortuni. Al momento, oltre al brasiliano, Rodrygo è in infermeria, anche se per fortuna la previsione è che torni a giocare domenica contro Getafe. Poi ci sono Alaba, Militao e Carvajal, questi tre colpiti da gravi infortuni al ginocchio. Carlo Ancelotti recupera Lucas Vázquez per il duello contro il Liverpool. E Tchouameni , infortunato alla caviglia, potrebbe tornare, se non al Liverpool, almeno contro il Getafe“.

