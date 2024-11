Altro record per il Napoli: bilancio 2024 chiuso con un utile di oltre 63 milioni di euro (C&F)

Podio dominato dal club di De Laurentiis. Nel 2022/23, bilancio chiuso con un utile pari 79,7 milioni e nel 2016/17 con 66,6 milioni di euro. Nessuno come il Napoli

Plauso di Calcio&Finanza al Napoli di De Laurentiis e al suo bilancio 2024, chiuso per il secondo anno consecutivo in positivo. “Il Napoli ha chiuso il bilancio 2024 con un utile di oltre 63 milioni di euro. Il risultato emerge da documenti ufficiali dello scorso esercizio e fa riferimento alla stagione chiusa al 30 giugno del 2024″.

C&F continua:

“Il risultato del club guidato da Aurelio De Laurentiis non è il migliore mai fatto registrare nella storia della società partenopea, ma vale il terzo posto. In una graduatoria, però, dominata dallo stesso Napoli, visto che il record appartiene attualmente ai campani che nella stagione dello Scudetto hanno toccato quota 79,7 milioni di euro, mentre nel 2016/17 avevano raggiunto un risultato netto positivo per 66,6 milioni di euro“.

In questa speciale classifica compaiono anche Atalanta, Fiorentina, Juventus, Torino e Lazio.

Il Napoli ha chiuso il bilancio 2023 con l’utile record di 79,7 milioni

Il Napoli chiude il bilancio al 30 giugno 2023 con l’utile record di 79,7 milioni di euro; nel 2022 aveva chiuso in rosso di 51,9 milioni.

Il fatturato della società di De Laurentiis – scrive Calcio e Finanza – è stato pari a 359,2 milioni. La cifra ricevuta dai diritti tv è di 160,9 milioni; complici la vittoria dello scudetto e il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League. I ricavi dai matchday sono stati pari a 37,9 milioni di euro, mentre le plusvalenze sono state di 79,6 milioni di euro; in particolare, hanno riguardato le seguenti cessioni: Kalidou Koulibaly al Chelsea (41,9 milioni), Fabian Ruiz al Psg (plusvalenza di 21,5 milioni), Andrea Petagna al Monza (plusvalenza di 9 milioni), Sebastiano Luperto all’Empoli (plusvalenza di 2,9 milioni, Adam Ounas al Lille (plusvalenza di 2 milioni).

I costi al bilancio sono rimasti stabili: 241,1 milioni nel 2021/22 e 242,5 milioni nel 2022/23.

ilnapolista © riproduzione riservata