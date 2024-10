Zielinksi: «Bellissimo fare il mio primo gol all’Inter»

«È stata una buonissima partita, su alcuni episodi dovevamo essere più concentrati per non far partire i contropiede della Juve poiché hanno gamba e qualità e alla fine infatti hanno pareggiato una partita che sembrava vinta. Il vero Zielinski ancora non si è visto ma spero di tirarlo fuori man mano».

Lautaro ti ha lasciato il rigore?

«Anche stamattina abbiamo provato rigori e ho fatto bene, quindi lui ha preso la palla ed è vento verso di me chiedendomi se volessi tirare e gli ho detto di sì. Lo ringrazio perché è stato bellissimo fare il mio primo gol e spero di farne altri».

E il secondo rigore?

«Gli ho dato la libertà di scegliere, lui mi ha chiesto se lo volessi calciare io e son andato»