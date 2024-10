Ultras, l’Inter sapeva dell’indagine di polizia così come anche la Curva Nord

Da Ansa. Un’intercettazione tra l’ultrà Ferdico e il dirigente dell’Inter Silva rende evidente come avessero il timore che fossero solo iniziate le prime indagini

Una delle tante domande che ancora non hanno risposta nell’inchiesta che ha azzerato le curve di Inter e Milan è: “Come facevano la Curva Nord a sapere dell’attenzione della polizia?” Ferdico, in un intercettazione tira fuori il nome di Javier Zanetti, vicepresidente del club. L’Ansa parla anche di una fuga di notizie.

L’Inter sapeva delle indagini in corso

Scrive l’Ansa:

Una possibile fuga di notizie e un elemento che sembra certificare gli stretti quanto proficui rapporti tra figure dell’Inter ed ultras. Risulta dagli atti che il club nerazzurro sarebbe stato al corrente delle indagini in corso, così come i vertici della curva Nord nerazzurra, che avrebbero mantenuto costanti i dialoghi anche con quelli della Sud rossonera.

Un’intercettazione, che viene segnalata all’interno degli atti dal gip Domenico Santoro, tra Marco Ferdico, nel direttivo della curva interista e attualmente in carcere, e Massimiliano Silva, dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria, rende evidente come fosse presente una sensazione di timore qualora fossero anche solo iniziate le prime indagini giudiziarie.

Il tema di discussione riguardava gli abbonamenti al secondo anello verde, svincolati dagli Irriducibili. gruppo estromesso a suon di intimidazioni. L’obiettivo era guadagnare il più possibile dagli stessi abbonamenti allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro. Ferdico, di fronte all’ipotesi che il numero uno Giuseppe Marotta e Gianluca Cameruccio confermassero il loro “rifiuto” sulla questione abbonamenti, aveva “avvertito Silva che in quel caso avrebbe preteso delle motivazioni“.

«Ho saputo da Zanetti che la polizia monitora la curva», l’intercettazione del capo ultras Ferdico

Emergono sempre più dettagli dell’indagine della Procura di Milano che ha azzerato i vertici del tifo organizzato di Inter e Milan. Tra le intercettazione esce fuori il nome di Javier Zanetti, storico capitano della squadra neroazzurra e oggi vicepresidente del club.

In una telefonata del 26 maggio 2023 tra il capo ultrà interista Marco Ferdico e Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, è emerso che il primo «avrebbe saputo da Zanetti che … ci sono dei funzionari di Polizia che stanno monitorando la curva anche per l’accaduto…al povero Vittorio». Il riferimento è all’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico leader ultrà interista, ucciso nell’autunno 2022.

La circostanza, si legge negli atti della Procura e del gip, sarà “certamente approfondita quando l’indagine potrà essere disvelata”.

