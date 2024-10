Toni bacchetta Guardiola: «Col falso 9 hai rovinato il calcio» VIDEO

I due ex compagni di squadra a cena hanno dato vita ad una scenetta in cui Toni ha preso in giro Pep: «non ho trovato squadra per quattro anni».

A Brescia c’è stata una cena molto particolare tra Pep Guardiola, Roberto Baggio, Luca Toni e Andrea Caracciolo. L’incontro è stato suggellato con un brindisi e immortalato in una serie di foto postate su Instagram dal Divin Codino: “Grazie amici miei è stato bello rivedervi”.

La cena è stat l’occasione per rincontrarsi dopo tanti anni e ricordare la comune esperienza al Brescia. Oltre alle foto gira sui social un video che riprende una colorita discussione tra Luca Toni e Pep Guardiola. Tra risate e buon vino, l’atmosfera era distesa e rilassata e i due si sono lasciati andare parlando a ruota libera di tutto. Ma a un certo punto Toni ha approfittato dell’occasione per bacchettare lo spagnolo su uno dei suoi più grandi mantra calcistici, l’utilizzo del falso 9.

Toni bacchetta Guardiola sul falso 9

Le risate la fanno da padrone e le parole si spiccicano a fatica, mentre Toni accusa Guardiola di aver fatto giocare falso nueve e per questo lui non ha trovato squadra per 4 anni.

«I falsi nueve Pep… hai rovinato il calcio, non ho trovato squadra per quattro anni. Puoi dire che facevi il falso nueve solo con Messi? Ma ti piacciono i centravanti?».

Risate generali al tavolo e anche Guardiola faceva fatica a parlare, divertito dalla scenetta in cui era il protagonista. Poi ne ha approfittato per pungere il suo ex compagno di squadra: «Certo che mi piacciono, ho Haaland che fa 60 goal a stagione. Ho vinto un triplete con il centravanti. Ma il centravanti deve essere bravo, hai capito?». Una divertente imbeccata che è andata dritta a segno per Toni che scherzosamente ha unito i puntini ricordando la sua carriera: «Ecco perché io ero senza squadra. Basta con questi falsi 9, i centravanti devono essere grossi».

