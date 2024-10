Spinazzola, l’agente: «Conte determinante nel suo trasferimento a Napoli, voleva lavorare da anni con lui»

«Antonio è un grande comunicatore, un grande trasmettitore, sta inserendo bene anche i nuovi innesti. Spinazzola è molto contento di Napoli».

Davide Lippi, a margine della Padel Pro Am Cup di Viareggio, ha parlato di uno dei suoi assistiti, ovvero Leonardo Spinazzola, che quest’anno milita nel Napoli. Le dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.

L’agente di Spinazzola: «Voleva lavorare con Conte da anni»

Il Napoli di Antonio Conte è già primo…

«Non mi meraviglia, anche se ha cambiato tanto… Il Napoli è una squadra forte, Antonio è un grande comunicatore, un grande trasmettitore, sta inserendo anche i nuovi e il Napoli durerà fino all’ultimo. L’Inter in senso assoluto credo sia la più forte del campionato, ma il torneo sarà competitivo perché anche il Napoli ha costruito una bella corazzata».

Quanto ha inciso Conte per l’arrivo di Spinazzola?

«De Laurentiis quest’anno, dopo una stagione particolare, ha fatto grandi investimenti. Ha scelto un grande allenatore e gli ha dato carta bianca. Per Spina questo è stato determinante, vedere che il club voleva investire e quell’allenatore lì con cui lui voleva lavorare da tanto tempo. E’ molto contento, soddisfatto, le cose stanno andando nel verso giusto ed è molto carico. Il Napoli farà una stagione importante».

Il terzino a Radio Crc: «Avere Lukaku ti cambia il mondo»

Sui compiti di un esterno in un centrocampo di Conte:

«Come tutti gli esterni di un centrocampo a 4 è ovvio che devi coprire tutta la fascia per poi andare a chiudere sul secondo palo in fase offensiva. Ci chiede questo il mister, andare a chiudere sul secondo palo per andare a fare gol».

Su com’è stato ritrovare Lukaku:

«Ho avuto la fortuna di giocarci con Roma ed al primo allenamento già senti un peso diverso dentro la squadra, dentro le giocate che la squadra riesce a fare. Sta mettendo dentro tanta tanta benzina e non so come risponderà il suo corpo, ma è già cambiato nel giro di una settimana. Fa un lavoro incredibile per la squadra. È un target incredibile: averlo o non averlo ti cambia il mondo. Puoi buttare anche una palla brutta lì con una sportellata te la ripulisce».

