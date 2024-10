Spalletti apre ai giovani dell’Under21: «Ce ne sono diversi che possono fare al caso nostro»

Alla Rai: «Ce ne sono diversi bravi, Baldanzi sicuramente è quello più pronto, Gnonto c’è già stato»

Dopo la vittoria di ieri contro Israele, l’Italia di Spalletti si prende il meritato riposo, intanto il ct ha assistito alla sfida – decisiva per la qualificazione agli Europei 2025 – tra Italia Under21 e Irlanda Under21 allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. Nell’intervallo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai:

Sul primo tempo degli Azzurrini: «I ragazzi sono entrati un po’ contratti perché la posta in palio è alta. Gli irlandesi sono stati bravi ad avere ritmo all’inizio della partita, noi non siamo riusciti bene a pressarli e a prendere in mano la partita. Ci sono state un paio di situazioni rischiose, perché gli avversari hanno fisicità. Poi i ragazzi di Nunziata si sono tranquillizzati e hanno iniziato a giocare a calcio».

Sui giovani dell’Under21: «Ce ne sono diversi di calciatori che possono fare al caso nostro. Il lavoro di Nunziata è sicuramente importante perché ci ha messo a disposizione ragazzi che hanno possibilità di venire a far parte del nostro gruppo. Qui ce ne sono diversi bravi, Baldanzi sicuramente è quello più pronto, Gnonto c’è già stato. Si lavora a stretto raggio d’azione perché poi ci danno delle indicazioni».

Su Casadei: «Ha passato un periodo dove giocava poco, ora invece ha preso il ritmo. Ha fisico, struttura, gamba, è un calciatore che può diventare pronto in poco tempo. Soprattutto nel reparto di centrocampo questa squadra qui ne ha diversi, soprattutto se si pensa che rimangono fuori giocatori come Fabbian e Bove».

Sulle due partite giocate dalla nazionale maggiore: «Ora per quello che si è visto anche da noi in nazionale A ci sono state delle possibilità importanti dove si sono confermati questi ragazzi, che sono pronti per misurarsi con competizioni del nostro livello. Apre quindi la certezza che chi fa bene e spinge ha lo spiraglio di potersi presentare da noi».

