Sinner soffre, ma vince. Batte Etcheverry e approda agli ottavi del torneo di Shanghai

Vittoria in rimonta 6-7, 6-4, 6-2. Le parole dell’italiano dopo il match: «È stata una partita difficile. Domani sarà un giorno di riposo che mi serve tanto per la prossima partita»

Sinner soffre, ma vince. Batte in rimonta Etcheverry 6-7, 6-4, 6-2 e approda agli ottavi del Masters 1000 di Shanghai. Partita più complicata del previsto contro l’argentino che nel primo set è stato quasi impeccabile al servizio. Sul 6-5 Sinner ha due palle break che però non sfrutta: si va al tie-break vinto da Etcheverry.

Dopo il primo set vinto in 62 minuti, l’argentino non riesce più a tenere il livello alto e Sinner lo breakka due volte, nel quinto game (seguito dal controbreak di Etcheverry) e nel settimo game. Sinner poi chiude la rimonta vincendo il terzo set e annullando anche tre palle break all’avversario.

Queste le parole del tennista italiano a Sky Sport dopo il match:

«È stata una partita difficile. Ho avuto le mie chance nel primo set, poi lui ha giocato un ottimo tiebreak. Nel secondo set ero un break sopra, poi ho subito il controbreak, ma successivamente ho trovato il mio ritmo. Lui ha iniziato a servire peggio e sono riuscito a giocarmi i game in risposta. Sono contento, domani sarà un giorno di riposo che mi serve tanto per essere pronto per la prossima partita».

ilnapolista © riproduzione riservata