La Juve in bilancio dà per sicuri gli ottavi di Champions e la qualificazione al prossimo torneo (Tuttosport)

L’accesso agli ottavi di Champions non rappresenta soltanto le ambizioni della squadra e dei suoi tifosi che, dopo l’anno di assenza in Europa, vogliono tornare nel gotha internazionale e rimanerci stabilmente. La qualificazione, sta scritto nero su bianco nel bilancio 2023-24 del club che dovrà essere approvato nell’assemblea dei soci del 7 novembre, è uno dei punti chiave anche del Piano Strategico biennale 2024/25-2026/27: «tra le principali assunzioni vi sono la partecipazione agli ottavi di finale a partire dall’edizione 2024/2025 della Champions e un piazzamento finale in campionato che consenta ogni anno alla prima squadra di partecipare alla Champions».

Intanto la Juve cala in Borsa dopo Stoccarda

Arrivare a marzo ancora in Europa e conquistare in Serie A l’accesso alla prossima Champions sono gli obiettivi minimi della società e il mancato raggiungimento comporterebbe «un impatto negativo, anche significativo, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria». In pratica, la società bianconera ha già messo in conto quei ricavi Uefa, che sono mancati nella stagione precedente facendo precipitare il rosso a 200 milioni, quantificati in 90-95 milioni per una Juventus almeno agli ottavi.

Intanto in Borsa il titolo della Juventus ha subito una flessione del 6% dopo la prima sconfitta stagionale.

La Juve Thiago-Giuntoli è stata talmente disastrosa che nemmeno Tuttosport può far finta di niente

Il club è già in rosso di duecento milioni (Ansa)

(scrive l’Ansa) – La Juventus chiude il bilancio 2023-2024 con una perdita di 199,2 milioni, in peggioramento di 75,5 milioni rispetto alla perdita di123,7 milioni dell’esercizio precedente. Migliora l’indebitamento finanziario netto che ammonta a 242,8 milioni, rispetto a 339,9 milioni al 30 giugno 2023.

Il 60% della perdita – spiega la società – deriva da fattori negativi non ricorrenti, quali la mancata partecipazione alle competizioni Uefa (90-95 milioni) e oneri non ricorrenti. Elevate le probabilità di break-even operativo nella stagione 2024-2025 (con un calo di costi del personale tesserato per 4 anni consecutivi, sceso di oltre 150 milioni)

La Juventus conferma gli obiettivi economici e finanziari del Piano strategico 2024/2025-2026/2027 approvato lo scorso ottobre. Nel presupposto di performance sportive coerenti con quelle previste nel Piano e in assenza di eventi non ricorrenti, nell’esercizio 2024/2025 – spiega la società – sono attesi risultato e cash-flow operativi nel range del break-even, sia per la normalizzazione dei ricavi (anche grazie al ritorno alla partecipazione alla Uefa Champions League) sia per il crescente impatto positivo derivante dalle azioni di razionalizzazione dei costi. E’ previsto, inoltre, un progressivo miglioramento dell’andamento economico e finanziario nell’arco del periodo del Piano stesso, con raggiungimento di risultato netto e cash-flow positivi nell’esercizio 2026/2027. L’assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, si terrà il 7 novembre presso l’Allianz Stadium.

