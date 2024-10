Rocchi ferma Di Palo il var di Juve-Lazio (quello che non ha visto la gomitata di Douglas Luiz)

Il Var del contatto Douglas Luiz-Patric non figura in nessuna squadra arbitrale. In pratica Rocchi lo ha fermato. Sacchi, l’arbitro di campo, quarto uomo a Napoli

Rocchi ferma Di Palo il var Juve-Lazio (quello che non ha visto la gomitata di Douglas Luiz)

Tiene banco la polemica sugli arbitri e sul Var, anche dopo i due giorni di Champions. A Roma non si sono spente le polemiche per Juve-Lazio di sabato scorso. Durante il match dello Stadium, Douglas Luiz ha rifilato un colpo a palla lontana ai danni di Patric. L’arbitro non lo ha sanzionato e non è stato nemmeno richiamato al Var. Secondo il CorSport, ci potevano essere gli estremi per una espulsione, per Rocchi, a Open Var, non sanzionare il fallo non è un errore chiaro.

Dopo le parole di Rocchi, il quotidiano però nota che tra le designazioni arbitrali manca proprio il nome del Var di quella partita. L’arbitro di campo è stato, invece, retrocesso a quarto uomo di Napoli-Lecce.

Rocchi ferma gli arbitri di Juve-Lazio, Sacchi quarto uomo in Napoli-Lecce

Scrive Il Messaggero:

“La Lega di Serie A, come di consueto, su indicazione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha diramato ieri la lista delle designazioni per le partite della nona giornata. Dopo quanto accaduto sabato sera con il fischietto Sacchi e il Var Di Paolo allo Stadium (durante Juventus-Lazio, ndr), come si evince dall’elenco, Sacchi è stato retrocesso a quarto Uomo della partita tra Napoli e Lecce. Di Paolo non figura in nessuna squadra arbitrale di questa giornata di Serie A. In pratica, fermato da Rocchi per questo turno. Un caso?”

Douglas Luiz, il suo colpo violento a Patric poteva essere espulsione per condotta violenta (Corsport)

La rubrica della moviola del Corriere dello Sport (a firma Dario Cervellati) analizza l’arbitraggio di Sacchi e del Var Di Paolo (entrambi hanno avuto 5 in pagella) in Juventus-Lazio 1-0. Molti dubbi sul mancato rosso a Douglas Luiz ancora sullo 0-0.

L’errore di valutazione sull’intervento di Romagnoli, a metà del primo tempo, nasce dallo spostamento di Sacchi che si fa prendere in contropiede, parte tardi ed è troppo lontano quando il giocatore della Lazio, cercando in extremis di togliere il pallone a Kalulu, lo atterra al limite dell’area. In soccorso dell’arbitro arriva il Var Di Paolo che correttamente lo richiama all’On Field Review. Sacchi rivede allora la sua scelta e concede un calcio di punizione ed espelle Romagnoli per aver impedito una chiara occasione da rete. Stavolta la scelta è giusta.

Tanti dubbi restano sul colpo che al 38’ st Douglas Luiz assesta a Patric: l’immagine non è chiara ma l’impressione è che potesse essere rosso diretto per condotta violenta. Di sicuro era almeno ammonizione, che non è arrivata a Douglas Luiz poi ammonito per un’imprudenza al 45’ st su Castrovilli. Qualche altro errore Sacchi la commette sia a livello tecnico (nel primo tempo sorvola su un fallo di Cambiaso su Zaccagni) che disciplinare (nella ripresa non ammonisce Thuram per una trattenuta prolungata che ferma la ripartenza di Nuno Tavares), ma è attento nel giudicare gli episodi dentro l’area di rigore.

Contatto Douglas Luiz-Patric, Rocchi: «Non sanzionarlo non è un errore chiaro»

Rocchi a Open Var ha cercato di spiegare gli episodi più eclatanti di questa ottava giornata. Tra gli episodi chiave spiccano il presunto pugno di Douglas Luiz a Patric in Juventus-Lazio e il rosso a Reijnders in Milan-Udinese. Degli altri episodi dubbi non c’è traccia di commento da parte del designatore arbitrale di Serie A e Serie B.

Si parte dal contatto Douglas Luiz-Patric in Juventus-Lazio. «Episodio non fortuito e gesti che a noi non piacciono – precisa Rocchi- Era successo già in Empoli-Juventus (Pellegri-Gatti, ndr) e siamo rimasti con la decisione nel campo, così come in questo caso. Il Var ci mette poco perché va sull’intensità del colpo, posso capire il non intervento, ma sono comportamenti che non c’entrano nulla col calcio. Non sanzionarlo non è un errore chiaro, è una mezza spinta più che un colpo. Se fosse stato espulso in campo nessuno avrebbe detto niente. Patric accentua un po’, il non intervento Var arriva dal fatto che non è stato trovato nulla di importante», ha detto a Dazn.

ilnapolista © riproduzione riservata