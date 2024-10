Pupi Avati: «Fonseca in un mio film potrebbe fare il portiere di un palazzo che non riconosce gli inquilini»

Il regista a Radio Rai: «Ancora non ha capito chi è Pulisic. Ibrahimovic è la cosa più inquietante del Milan. Sta in tribuna ma non capisco il suo ruolo»

Pupi Avati, regista e tifoso milanista, è intervenuto ai microfoni di “Un giorno da Pecora” su Radio Rai, dove ha parlato di Ibrahimovic e Fonseca.

«La cosa più inquietante del Milan è Ibrahimovic, che sta fisso in tribuna ma di cui non capisco il ruolo. Mi fa una tenerezza infinita da questo punto di vista».

Pupi Avati su Fonseca

Poi su Fonseca:

«Fonseca in un mio film potrebbe fare il portiere di un palazzo periferico romano che non riconosce gli inquilini: non ha ancora capito chi è Pulisic».

Sarri aspetta il Milan, il club lo ha già bloccato in caso di esonero di Fonseca (Libero)

Claudio Savelli su Libero getta un’indiscrezione non di poco conto. Secondo il giornalista, il Milan avrebbe già bloccato Sarri. Fonseca, sottolineando la totale anarchia nello spogliatoio a Firenze, ha di fatto condannato la sua esperienza a Milano.

Scrive Savelli su Libero:

Dopo il famoso cooling break a cui non avevano partecipato Theo e Leao, derubricato dalla dirigenza a «una cosa normale», è arrivata l’anarchia del Franchi sui tiri dal dischetto: un rigorista ignorato si era già visto, un rigorista ignorato due volte nella stessa partita no. E il fatto che i due rigori siano stati sbagliati è la conferma che quanto fatto da Theo e compagni è grave. Molto grave. Così grave da essere sottolineato dall’allenatore subito dopo la gara, altra cosa sbagliata e… grave.

Fonseca, dicendo di essere “incazzato” perché «il rigorista era Pulisic» e aggiungendo «di non sapere perché hanno fatto di testa loro», denuda se stesso prima che i calciatori. Rivela che la sua leadership è in discussione. È il classico panno che va lavato in casa, la domanda su cui bisogna glissare o alla quale bisogna rispondere con una bugia bianca: caro Fonseca, anche tu, aiutati che dio (non Ibrahimovic, beniniteso) ti aiuta. Sarri, bloccato da settimane come sostituto, lo farebbe.

ilnapolista © riproduzione riservata