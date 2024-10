Napoli, il Milan sarà solo il primo test. Sarà un novembre di ferro con Atalanta, Inter e Roma

Un filotto di partite particolarmente impegnative che continua anche agli inizi di dicembre con Torino-Napoli l’1/12 e Napoli-Lazio l’8/12

Conte nella conferenza stampa post Napoli-Lecce ha parlato della partita di martedì contro il Milan a San Siro. «Pensiamo a martedì, andiamo ad affrontare situazione nuova per noi. Giochiamo dopo tre giorni. È la prima volta. Situazione che dovremo essere bravi ad affrontare È un test contro un top club a San Siro, ci andiamo nella maniera giusta», ha dichiarato in sala stampa.

Ma il Milan non è l’unico test che il Napoli dovrà affrontare. Adesso il calendario della Serie A mette di fronte alla squadra di Conte una serie di partite particolarmente impegnative.

Novembre di ferro per il Napoli: in un mese Atalanta, Inter e Roma

Giusto per fare il punto della situazione. Dopo il Milan a San Siro martedì, il Napoli ritorna in casa ed ospita l’Atalanta di Gasperini domenica 3 novembre.

Poi il viaggio di nuovo per Milano in programma per il 10 novembre dove, questa volta, ad accogliere la squadra di Conte ci sarà l’Inter campione d’Italia.

Chiude il mese di novembre la Roma che arriva al Maradona dopo la sosta per le nazionali.

Volendo, si potrebbe continuare con un inizio dicembre mica da ridere. Trasferta a Torino contro i Granata il primo dicembre e poi doppio scontro con la Lazio. Il primo in Coppa Italia il cinque dicembre all’Olimpico, il secondo in campionato al Maradona l’8 dicembre.

Fare previsioni adesso è altamente inutile. Di certo, per riprendere le parole di capitan Di Lorenzo, il Napoli ha «l’ambizione di giocare sempre per vincere, lo abbiamo fatto in tutte le partite».

