Di Lorenzo: «Partita troppo importante, abbiamo l’ambizione di giocare sempre per vincere»

A Dazn: «La squadra ha provato in tutti modi a far gol. Il pubblico ci spinge sempre, è il nostro 12esimo uomo»

Al termine di Napoli-Lecce, vinta 1-0 dagli azzurri grazie al gol di Di Lorenzo, è proprio il capitano del Napoli a rilasciare le prime dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Di Lorenzo: «La squadra ha provato in tutti modi a far gol»

Un gol annullato e uno fatto:

«Dispiace per il primo gol ma sono contento. Partita troppo importante, la squadra ha provato in tutti modi a far gol. Il pubblico ci spinge sempre, è il nostro 12esimo uomo»

Adesso c’è una lista di partite impegnative:

«Ambizione di giocare sempre per vincere, lo abbiamo fatto in tutte le partite. Sulla carta sono partite facili, ma in realtà non lo sono. Anche le squadre nella zona bassa della classifica sono ben organizzate e concedono poco. Conta quella che facciamo noi e che vogliamo noi. Le affronteremo nel miglior modo possibile. Ora riposiamo e ci sarà modo per festeggiare»

