Moggi sugli ultras: «Lotito combatte i tifosi, infatti gira con la scorta da vent’anni»

A Elleradio: «Gravina fa solo passerelle sulle vittorie altrui. La Figc non ha fatto nulla, neanche chiesto più poliziotti nelle curve»

Luciano Moggi, ex dirigente di Juventus, Roma, Napoli, Lazio e Torino, è intervenuto ai microfoni di Elleradio nel corso della trasmissione “Tutto il mio calcio e non solo”

Le parole di Moggi

Sui rapporti tra società di calcio e tifo organizzato:

«Occorre fare una riflessione: chi sono i presidenti che tirano dritto senza dare retta ai tifosi? Uno è Lotito, che gira da anni con la scorta perché dice sempre quello che penso anch’io: i tifosi devono fare i tifosi, se vogliono andare allo stadio a vedere la partita ci vadano, altrimenti vadano al cinema.

Quando la Curva Sud del Milan disse che sarebbe rimasta fuori un tempo…adesso sappiamo il perché. C’è un contesto abbastanza problematico: le società di calcio sono schiave della cosiddetta responsabilità oggettiva, che mette i tifosi nelle condizioni di fare i prepotenti, perché se buttano un petardo o mettono delle scritte la società paga una penalità. I biglietti li dai perché così poi durante la partita non devi patire le multe della Federazione. Venga tolta la responsabilità oggettiva, fai sì che i dirigenti facciano i dirigenti e non abbiano paura di non dare biglietti ai tifosi, dopodiché se subiscono dei torti da parte dei tifosi devono avere il coraggio di andare dalla polizia e fare i nomi di questa gente».

Moggi sulle sue esperienze personali:

«Quando tutti dicevano che non venivano dati i biglietti, io ero l’unico a dire cosa succedeva. Ho sempre fatto patti chiari e amicizia lunga: voi avete tanti biglietti, se fate i bravi io ve li mantengo, se mi rompete io non vi faccio vedere le partite e dovete pagare anche voi. Con questo sistema qui ho sempre vissuto tranquillamente e i miei tifosi di ogni tempo non hanno mai fatto cose eccezionali. I poliziotti mi dicevano perché dovessero andare a prendere le botte in curva, non essendo pagati per questo. Per i colpevoli che si faccia come in Inghilterra con gli hooligans».

Sul presidente della Figc Gabriele Gravina:

«La Federazione sta tranquilla e non si preoccupa di queste cose. Se la Federazione avesse mandato più poliziotti nelle curve, tutto questo non sarebbe successo. Ha ragione Lotito quando dice che il presidente dovrebbe cambiare, perché uno come Gravina lo si trova dovunque senza cercare molto. Gravina ha fatto solo delle passeggiate delle vittorie su alcune squadre come se fossero merito suo, ma lui ha promesso tante innovazioni e non ha realizzata nemmeno una».

