Milan: coltelli, manganelli e aste sequestrati dalla Digos sul pullman di tifosi rossoneri

Tutti i passeggeri dei due pullman sono stati identificati, l’ipotesi di reato è quella di possesso di armi, oggetti contundenti o comunque atti ad offendere.

Coltelli, manganelli telescopici, aste rigide e petardi. È il mini arsenale che nella serata di domenica 6 ottobre gli agenti della Digos di Firenze ha trovato e sequestrato su due pullman di ultrà rossoneri arrivati al Franchi per assistere alla partita tra Milan e Fiorentina.

Sequestro dopo Fiorentina-Milan

Mentre il match, poi perso dai rossoneri per 2 a 1, era ancora in corso, i poliziotti della Digos e del dispositivo di ordine pubblico che avevano ‘scortato’ i tifosi al Franchi hanno scovato gli “oggetti atti a offendere” su due autobus: sequestrati anche una dozzina di coltelli a serramanico o a scatto e diverse aste rigide alle quali era stata attaccata della stoffa nera, “come a simulare, verosimilmente, una bandiera”. Secondo la polizia, riporta l’Ansa, le aste rigide sequestrate non sarebbero altro che tubi per uso idraulico da utilizzare, all’occorrenza, secondo la Digos, come oggetti contundenti in eventuali scontri.

Tutti i passeggeri dei due pullman sono stati identificati a fine partita dalla Scientifica “nel corso degli accertamenti finalizzati anche ad attribuire eventuali responsabilità sulla vicenda per la quale, ad oggi, l’ipotesi di reato è quella di possesso di armi, oggetti contundenti o comunque atti ad offendere, nonché artifizi pirotecnici, in occasione di manifestazioni sportive che nel nostro ordinamento è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 1.500 euro”.

