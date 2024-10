Matthäus duro: «Neuer non dà alcuna sicurezza alla squadra. Sul 2-1 del Barcellona ha esitato»

Alla Bild: «Manuel Neuer non è più Manuel Neuer. Non tiene più palloni inarrestabili, il suo stile di gioca come portiere e è cambiato, prima anticipava ogni situazione»

Il Bayern di Kompany ha subito quattro gol dal Barcellona in Champions League. La Bild ha chiesto a Lothar Matthäus di commentare la prestazione dei bavaresi. L’ex difensore tedesco, campione del mondo nel 1990, ha criticato duramente Manuel Neuer. Secondo lui è il portiere del Bayern non è più quello di un tempo, ha subito quattro retti su quattro tiri in porta.

Secondo Matthäus, «Manuel Neuer non è più Manuel Neuer»

La Bild sottolinea che Neuer “non è riuscito a fare una vera parata. È lui la causa di una difesa instabile?”

La risposta di Matthäus: «Normalmente non critico Manuel, ma in questo momento non è il supporto della squadra come lo era in passato. Manuel Neuer non è più Manuel Neuer. Dato che non tiene palloni inarrestabili, il suo gioco da portiere è cambiato».

L’ex Inter si spiega meglio. «Prima anticipava ogni situazione, aveva una visione a 360 gradi e avviava gli attacchi con un passaggio. Al momento non dà alcuna sicurezza alla difesa. Ciò è dimostrato anche dal tasso di poco più del 40% dei palloni difesi in Bundesliga. Spero che torni presto al suo vecchio gioco e alla sua sicurezza».

In effetti, anche Neuer ha sfiorato la papera a Barcellona su un tiro di Yamal. è andato vicino a commettere un vero errore da portiere a Barcellona quando ha tirato a Lamine Yamal – ed era così frustrato che la palla è rotolata fuori limite invece che in porta.

Per Matthäus «Neuer ha bisogno di partite in cui possa nuovamente eccellere e in cui possa acquisire nuova fiducia in se stesso. In questo momento gli manca anche fortuna. Ma quando Il Bayern subisce otto tiri pericolosi in porta, come a Francoforte e Barcellona, ​​il risultato sono gol subiti evitabile. Il 2-1 del Barcellona è esemplare: Manuel esita, poi esce dalla porta e non può più nulla».

