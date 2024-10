Manna: «Neres e Gilmour giocano meno? Sono avvantaggiato dall’avere un allenatore che tiene tutti sul pezzo»

A Dazn: «Lukaku è un campione livello umano e professionale. Ha la volontà di determinare ed essere al 100% per il Napoli»

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro l’Empoli.

Le parole di Manna

Lukaku ha voluto saltare la Nazionale per allenarsi a Napoli.

«Non scopriamo oggi Lukaku, sappiamo che è un campione livello umano e professionale, non ha fatto preparazione, è arrivato in ritardo, ha la volontà di determinare ed essere al 100% per il Napoli».

Neres e Gilmour sono calciatori che giocano meno, qual è il lavoro del ds in questi casi?

«Sono avvantaggiato dall’avere un grande allenatore che tiene tutti i calciatori sul pezzo, è un lavoro di supporto, siamo convinti della bontà e del valore dei nostri ragazzi, Gilmour e Lobotka gocoatori di pessore, la prima da titolare in campionato, aspettava questo momento, ora dipende da lui.

Oggi è una partita importante, tutte sono importanti, dopo la pausa è complicato ripartire, squadra bem costruita, organizzata, allenata, abbiamo un trittico partite impegnative che ci dirà a che livello siamo nel nostro percorso, vogliose di affrontare, vedremo partita dopo partita».

In conferenza Conte aveva parlato di Neres che al momento metterebbe in dubbio la posizione di Kvara

«Ad un mese di distanza dalle due soste dal suo arrivo, vederlo oggi è un altro giocatore. Quando sai che devi andar via è un po’ come Romelu, ti vuoi allenare ma la testa è un po’ altrove. Oggi David è un giocatore che mi mette in difficoltà, non lo nego. Vedendo alcune situazioni in questo momento il dilemma è con Khvicha per caratteristiche, di qualità offensive, anche di predisposizione al sacrificio anche senza palla. L’equilibrio è alla base di tutto. Oggi, rispetto ad un mese fa, David mi fa sentire più forte. Sarebbe pronto a giocare dall’inizio, senza dubbio, creare queste situazioni sarà il nostro obiettivo in futuro. Abbiamo appena iniziato la ricostruzione, c’è bisogno di sana competizione, tutti sanno che c’è qualcuno dietro che spinge e se ho un po’ di mal di pancia c’è qualcuno dietro pronto a prendere il posto. Questo è se vogliamo riportare il Napoli a dare fastidio alle solite note, è l’impegno che ho preso col presidente e la città».

ilnapolista © riproduzione riservata