Milan-Napoli 0-1, Lukaku, Lukaku, Lukaku

Fortemente criticato in questa settimana l’attaccante belga del Napoli porta in vantaggio gli azzurri dopo 6 minuti di gioco

Si è parlato tanto, forse anche troppo di Lukaku in questa settimana. Secondo molti, moltissimi, l’attaccante del Napoli, fortemente voluto da Antonio Conte, stava deludendo e non era assolutamente ai suoi livelli. C’era anche chi paventava che Romelu non sarebbe più tornato ai suoi livelli e invece Lukaku ha buttato tutti.

Al 6′ del big match contro il Milan a San Siro ci pensa proprio lui a sparare la partita e portare in vantaggio il Napoli. Azione perfetta del Napoli: Anguissa serve centralmente Lukaku, che fisicamente si impone su Pavlovic insaccando con il mancino il vantaggio azzurro.

