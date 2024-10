Yamal si è infortunato. Ormai il calendario non regge più, sarebbe meglio spostare le partite delle Nazionali a fine stagione

La Nations League ha preso il posto delle amichevoli, solo che è un business per la Fifa (El Pais)

Anche Lamine Yamal è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio, che poi si è rivelato di entità lieve. Le partite giocate dalle nazionali durante la stagione sembrano causare più danni che altro.

La soluzione, secondo “El Pais”, sarebbe quella di spostare le partite con le nazionali a fine stagione.

Scrive El Pais:

“Poche ore dopo che Mbappé ha lasciato da solo la discoteca svedese, Lamine Yamal ha fatto lo stesso al Nueva Condomina, zoppicando però dopo una partita che un tempo si chiamava ‘amichevole’ e che ora è diventata un business per la Fifa.

Lamine sta meglio e nel Barça l’unica preoccupazione ora è “il logorio” subito e un “sovraccarico”. Si potrebbero definire ‘infortuni amichevoli’, perché alla fine la sensazione è che ci fosse di una sorta di accordo tra società e federazione per tutelare il giocatore.

La Nations League e gli obblighi di Spagna e Cipro

La Spagna è uno dei due Paesi europei, insieme a Cipro, che impone per legge agli atleti di presenziare alle convocazioni delle squadre nazionali con la minaccia di sanzioni in caso di mancata partecipazione. Dovrebbe essere una questione economica, ma ogni convocazione emana un’aria di patriottismo militare.

La società e il giocatore non hanno nulla da dire. Nemmeno i medici. È quello che è. Ma al di là di possibili contromisure come scioperi o revisione del calendario – l’unico modo per cambiare qualcosa sarebbe giocare tutte le fasi delle competizioni nazionali a fine stagione – i casi di Mbappé e Yamal aprono altri orizzonti. Se le federazioni non saranno ragionevoli con i giocatori e l’abuso di fiducia nella Fifa continuerà ad arricchire ancora di più gli affari, tutto inizierà a svolgersi in una zona grigia in cui la salute del giocatore sarà sempre più relativa e la sua diagnosi, come abbiamo visto, più opaca”.

A pagare il conto del sovraffollamento del calendario calcistico c’è anche l’interesse nei confronti delle Nazionali. In una stagione priva di tornei interessanti, le partite giocate con la Nazionale sono quasi un peso. Molti tifosi farebbero a meno delle fastidiosissime pause nazionali.

Scrive The Athletic:

“È in queste settimane, fatte di partite poco stimolanti della Nations League e di qualificazioni al Mondiale, che il calcio delle Nazionali fatica a far battere i cuori. Le estati dei prossimi grandi tornei sono una prospettiva lontana. Una buona parte dei tifosi, si sospetta, preferirebbe guardare il calcio di club questo fine settimana e i club preferirebbero certamente che i loro giocatori non volassero in Paesi lontani per giocare partite internazionali di dubbio valore”.

