Kvaratskhelia, un diamante può anche non essere per sempre

Il Corriere della Sera: scatta lento, pennella meno, si oscura quando viene sostituito. La trattativa sul rinnovo sta rappresentando un alibi

Kvaratskhelia, un diamante può anche essere non per sempre.

Scrive Monica Scozzafava per il Corriere della Sera:

Scatta lento, pennella meno, si oscura quando viene sostituito. Kvaratskhelia sorride soltanto dopo un gol, e l’ultimo a Empoli su calcio di rigore, è valso tre punti. Non basta. Lui può di più, la trattativa sul rinnovo del contratto sta rappresentando l’alibi, sia pur inconsapevole, del rendimento altalenante. I diamanti — «se va via ce ne faremo una ragione», le parole del presidente De Laurentiis — possono anche non essere «per sempre».

Kvaratskhelia e il Napoli, il rinnovo non è affatto scontato (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport scrive (con Vincenzo D’Angelo) della situazione contrattuale di Kvaratskhelia.

Khvicha è concentrato solo sul campo, ma sa benissimo che si entra in un periodo in cui si giocherà una doppia partita. In campo potrà gestire la situazione in prima persona, aumentando i giri del motore e affinando l’intesa con Romelu Lukaku, con cui potenzialmente può tornare a essere devastante. Ma nella partita sul rinnovo, non conterà soltanto la sua volontà. A inizio novembre è in agenda un nuovo incontro tra il suo entourage e il Napoli e si ripartirà da due posizioni ancora molto distanti. E, al di là delle parole e degli atteggiamenti, non è scontata la firma sul nuovo contratto. Nell’ultimo faccia a faccia lo stallo non si era sbloccato: dopo il no estivo del Napoli al Psg, che gli offriva undici milioni netti a stagione, l’agente di Kvara ha chiesto a De Laurentiis 8 milioni netti fino al 2029 per rinnovare. Cifra fuori mercato per il Napoli, che ha in Lukaku il giocatore più pagato, con 6 milioni più bonus. Ed è questo il tetto massimo che il club azzurro si è imposto anche per portare e temine questa nuova trattativa col georgiano.

