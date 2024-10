In Francia tifano per Donnarumma come miglior portiere, “ma in Champions non è come Courtois o Lunin”

Rmc Sport analizza i progressi del portiere italiano in vista dell’assegnazione del premio Yachine: 14 salvataggi all’Europeo, in Ligue 1 il 76% dei tiri avversari.

Nonostante ci sia Mike Maignan tra i candidati al premio Yachine (miglior portiere) che si assegnerà questa sera, in Francia pare tifino per Gigio Donnarumma. L’estremo difensore del Psg e capitano della Nazionale italiana è uno dei candidati, assieme a calciatori dal calibro di Unai Simon, Yann Sommer ed Emiliano Martinez. Proprio quest’ultimo è designato come favorito.

In Francia tifano per Donnarumma come miglior portiere, anche se…

Rmc Sport scrive:

Dopo una convincente stagione 2023-2024, Gianluigi Donnarumma appare come uno dei favoriti per il premio Yachine. Essendo diventato un senatore dello spogliatoio parigino, il portiere 25enne brilla in campionato ma ha ancora bisogno di perfezionarsi in Champions. Ha vinto il premio nel 2021 come conclusione di una stagione perfetta, durante la quale è stato votato anche miglior giocatore dell’Europeo. Anche se ora la competizione si fa più dura, Gigio ha totalizzato 11 reti inviolate in Ligue 1 in 25 partite giocate; agli Europei si è distinto nella sua Nazionale con 5 gol subiti e 14 salvataggi. Solo i suoi numeri in Champions League lasciano desiderare. Ha fatto progressi, è innegabile. Ma non è stato decisivo come un Courtois o un Lunin. Però è ancora molto giovane.

In questa stagione Donnarumma è tra i vice-capitani del Psg:

Una responsabilità per il nativo di Castellammare di Stabia, che ha guadagnato maggior peso nello spogliatoio parigino. Ha un bel rapporto sia con il tecnico che con l’allenatore dei portieri. Ha iniziato a giocare tra i professionisti molto presto, imparando a gestire la pressione e le critiche. Deve ancora lavorare sulle letture di gioco e sull’agilità. Ma nelle prime sei partite di campionato ha salvato il 76% dei tiri avversari.

