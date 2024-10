Il Napoli visto dal Guardian: “Conte lo ha trasformato, la squadra svagata del post-scudetto non c’è più”

“Anguissa è tornato ai livelli di Spalletti, Olivera non aveva mai giocato così bene. Il Napoli ha già eguagliato i clean sheet (partite senza reti subite) dello scorso anno”.

Il Napoli di Antonio Conte vince a San Siro contro il Milan 2-0. Quando Conte sembra così felice, sai che è tempo che le squadre rivali inizino a preoccuparsi scrive il Guardian, che analizza il match giocato dagli azzurri.

Conte ha trasformato il Napoli: l’analisi del Guardian dopo la vittoria contro il Milan

Ancora una svolta sorprendente per una squadra che ha chiuso a 41 punti di distanza dalla capolista Inter la scorsa stagione, continua. Poi, il Guardian si concentra sul nuovo corso del Napoli:

Conte li ha trasformati: dai peggiori difensori del titolo di tutti i tempi, sono diventati veri e propri condottieri. Al Napoli sono bastati cinque minuti per dimostrare la propria forza. Con il gol di Lukaku, la sintesi dell’inizio di stagione degli azzurri: spavalderia e piccoli dettagli che fanno la differenza. Poi il Napoli ha concesso il possesso ai padroni di casa, adottando una delle tattiche fondamentali di Conte: la compattezza. Il 2-0 di Kvaratskhelia è stato una prodezza individuale.

I partenopei hanno già fatto sette clean sheets (sette partite senza subire reti) in Serie A, tanti quanti sono riusciti in tutta la scorsa stagione. Non giocare le coppe europee è un vantaggio, consente a Conte di avere più tempo per lavorare in allenamento con giocatori arrivati più tardi. McTominay è stato il jolly del Napoli, ha consentito al manager di schierare un ibrido 4-3-3 / 4-2-4; Gilmour sembra sempre più a suo agio nel cuore del centrocampo.

È quindi un Napoli da scudetto? Il Guardian scrive:

Realisticamente, è troppo presto per dirlo. Ma c’è molto da apprezzare in questo Napoli, dai nuovi acquisti, ai calciatori dello scudetto. Kvaratskhelia è stato spesso sostituito. Ma gli è stata anche concessa la libertà di seguire il suo istinto e muoversi all’interno del campo con la palla, come ha fatto a Milano. Anguissa sembra aver ripreso la forma mostrata con Luciano Spalletti, mentre il terzino sinistro Olivera non aveva mai offerto simili prestazioni. Conte è l’allenatore che vince ovunque vada: dalla Juventus, all’Inter, al Chelsea. Ma gli esami del Napoli sono appena iniziati.

ilnapolista © riproduzione riservata