Il Marsiglia perde Le Classique 0-3, De Zerbi duro: «Deluso, abbiamo giocato senza personalità e coraggio»

Ieri sera in Francia si è giocato Le Classique, Marsiglia contro Psg. Un derby in piena regola già teso di suo caricato alla vigilia dai rispettivi allenatori. Da un lato De Zerbi, dall’altro Luis Enrique. Purtroppo per il Marsiglia però, il Psg ne ha segnati 3, condannando l’allenatore italiano alla seconda sconfitta in campionato.

A De Zerbi però non è andato già l’atteggiamento arrendevole della sua squadra. «Non è la partita che avevamo in mente», si è rammaricato De Zerbi dopo la dura partita del Vélodrome. «Sono deluso. Avevamo preparato una partita di coraggio e personalità. E fino all’espulsione di Harit (20esimo), non c’era né coraggio né personalità», ha inveito l’ex allenatore del Brighton.

«Non è la partita che avevamo in mente e questo è un problema. Possiamo perdere, ma quando indossi la maglia del Marsiglia non puoi giocare senza personalità e coraggio. Questo vale per l’allenatore così come per i giocatori».

Greenwood sostituito a fine primo tempo

Uno su tutti ha deluso il tecnico ex Brighton ed è Mason Greenwood per cui, De Zerbi, a inizio stagione aveva solo elogi:

«I primi venti minuti non mi sono piaciuti. Ma forse con undici potevamo fare meglio. Potevamo entrare in partita. Ma dobbiamo analizzare questi primi venti minuti con lucidità perché non può essere che abbiamo paura, che non giochiamo la palla. Non mi è piaciuto il suo modo di giocare».

Lo dimostra il fatto che al 45′ De Zerbi lo ha rimesso in panchina:

«Stava passando una brutta giornata. Ci ha segnato tanti gol, ci ha dato tanti punti. Ma per essere importante a Marsiglia e in questo campionato bisogna dare il 100% in tutte le partite, serve continuità. Da lui inoltre, ci aspettiamo molto di più».

De Zerbi al Marsiglia, l’Equipe: “sicuri che il Marsiglia abbia i calciatori per il suo gioco?”

