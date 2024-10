Il Como ringrazia il Napoli: “Grande sportività, regaleremo birra ai tifosi napoletani in trasferta a febbraio”

Venerdì il Napoli ha ospitato il Como per il match di Serie A in cui gli azzurri hanno vinto 3-1.

Per ringraziare dell’ospitalità, la società lombarda ha scritto sui propri canali social:

Il Como 1907 desidera esprimere i suoi più sinceri ringraziamenti al Napoli e ai suoi tifosi per la splendida dimostrazione di sportività dimostrata dopo la partita di venerdì sera. L’atmosfera allo stadio Maradona e la reazione delle due tifoserie dopo la partita sono state ineguagliabili. Ecco perché il Como regalerà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta allo Stadio Giuseppe Sinigaglia a febbraio 2025.

Como 1907 would like to extend sincere thanks to @sscnapoli and its fans for the beautiful display of sportsmanship following the match on Friday evening.

The atmosphere at the Maradona stadium and reaction of both fans after the game was second to none.

— Como1907 (@Como_1907) October 7, 2024