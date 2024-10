Secondo l’accusa, avrebbe usato «coercizione» nei confronti di una donna che chiedeva la condanna e che pagasse tutte le spese del tribunale.

Albert Gudmundsson era stato accusato di coercizione nei confronti di una donna che aveva precedentemente chiesto che gli fosse inflitta una pena e pagasse tutte le spese in tribunale.

La sentenza è arrivata oggi dall’Islanda.

Gudmundsson assolto dalle accuse di violenza sessuale

Secondo quanto riportato da Sky Sport:

Gudmundsson assolto in primo grado da accuse di violenza sessuale: emessa la sentenza del tribunale distrettuale di Reykjavik.

I fatti erano risalenti all’estate 2023 e la donna lo accusava di molestie sessuali durante una serata in discoteca a Reykjavik.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare un eventuale ricorso.

Il calciatore della Fiorentina si era già dichiarato innocente

L’edizione fiorentina di Repubblica riportava il 13 settembre:

La donna si appella all’articolo 194 del codice penale generale islandese in materia di reati sessuali, che recita:

«Chiunque abbia rapporti sessuali con una persona senza il suo consenso è colpevole di stupro ed è punito con la reclusione da

un minimo di 12 mesi a un massimo di 16 anni». I legali di Gudmundsson sono sicuri di poter dimostrare la sua totale estraneità

ai fatti. Il verdetto è atteso tra un mese (intorno al 10 ottobre) e poi entrambe le parti avranno tempo fino all’8 novembre per l’eventuale appello. In questo caso la sentenza definitiva slitterebbe alla prossima estate, così come tutte le considerazioni della Fiorentina sul riscatto del suo cartellino sul quale pendono alcune clausole”.

“È arrivato intorno alle nove di mattina. Mani in tasca, masticando una gomma. Albert Gudmundsson si è presentato così varcando la porta del tribunale distrettuale di Reykjavík insieme al suo avvocato difensore Vilhjálm Hans Vilhjálmsson. «Si dichiara non colpevole?», chiede un giornalista islandese che lo aspettava all’interno dell’edificio. «Si», ribatte il giocatore della Fiorentina.

