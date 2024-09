Gudmundsson a processo in Islanda per «cattiva condotta sessuale». Si è dichiarato innocente (Repubblica)

L’udienza è iniziata ieri e continuerà nella giornata di oggi. Gudmundsson potrebbe fare ritorno in Italia stasera

È iniziata ieri e continuerà oggi l’udienza di Gudmundsson accusato di «cattiva condotta sessuale». L’attaccante della Fiorentina rientrerà oggi in Italia e sarà a disposizione di Palladino per l’ultimo allenamento prima della partita contro l’Atalanta.

L’edizione fiorentina di Repubblica riporta:

“È arrivato intorno alle nove di mattina. Mani in tasca, masticando una gomma. Albert Gudmundsson si è presentato così varcando la porta del tribunale distrettuale di Reykjavík insieme al suo avvocato difensore Vilhjálm Hans Vilhjálmsson. «Si dichiara non colpevole?», chiede un giornalista islandese che lo aspettava all’interno dell’edificio. «Si», ribatte il giocatore della Fiorentina. Il colpo di mercato della lunga estate dei viola: arrivato dal Genoa e ancora in attesa dell’esordio in campionato che potrebbe arrivare questa domenica a Bergamo. Il problema al polpaccio pare risolto: l’attaccante si è allenato insieme ai compagni prima di partire per la capitale islandese seguito da un preparatore atletico e da un fisioterapista entrambi della Fiorentina.

Gudmundsson dovrebbe tornare in Italia stasera

In calendario l’udienza e l’accusa di «cattiva condotta sessuale» per un caso dapprima archiviato e poi riaperto dopo il ricorso della donna che nell’estate del 2023 l’aveva denunciato per molestie sessuali.

Era arrivata anche l’esclusione dalla Nazionale, dettata dal codice etico della federazione islandese che esclude dal gruppo (sia dagli allenamenti che dalle partite) un giocatore sotto indagine. L’udienza di ieri (a porte chiuse) è stata lunga e continuerà oggi, visti i tanti testimoni chiamati in causa da parte dell’accusa. Gudmundsson dovrebbe tornare regolarmente a Firenze questa sera così come da programma. Domani si aggregherà al resto dei compagni per l’ultimo allenamento della settimana, al Viola Park, prima di partire in serata per Bergamo. Starà al tecnico Raffaele Palladino decidere se convocarlo per la trasferta sul campo dell’Atalanta (domenica ore 15). La sensazione è che possa far parte della lista e che potrebbe entrare a gara in corso per bagnare il suo esordio in maglia viola.

Secondo l’accusa, Gudmundsson avrebbe usato «coercizione» nei confronti della donna che adesso, tramite i suoi legali, chiede che venga condannato alla pena e che paghi tutte le spese del tribunale. Viene inoltre chiesto a nome della donna che il calciatore paghi tre milioni di corone islandesi (circa 20 mila euro) per i danni arrecati. La donna si appella all’articolo 194 del codice penale generale islandese in materia di reati sessuali, che recita:

«Chiunque abbia rapporti sessuali con una persona senza il suo consenso è colpevole di stupro ed è punito con la reclusione da

un minimo di 12 mesi a un massimo di 16 anni». I legali di Gudmundsson sono sicuri di poter dimostrare la sua totale estraneità

ai fatti. Il verdetto è atteso tra un mese (intorno al 10 ottobre) e poi entrambe le parti avranno tempo fino all’8 novembre per l’eventuale appello. In questo caso la sentenza definitiva slitterebbe alla prossima estate, così come tutte le considerazioni della Fiorentina sul riscatto del suo cartellino sul quale pendono alcune clausole”.

Sospeso in Nazionale per le accuse

È stato sospeso in via cautelativa dalla Nazionale islandese dopo che la Federazione ha ricevuto dalla polizia una denuncia per molestie sessuali.

A dare la notizia è stato il quotidiano islandese Visir che ha scritto di “presunta violenza sessuale” e ha intervistato la presidente della Ksi (Federazione islandese di calcio) Vanda Sigurgeirsdèttir: «Posso confermare che al nostro tavolo è arrivata una proposta di denuncia per su un membro della nazionale», le sue parole.

Secondo le regole della Federcalcio islandese, un giocatore non può essere convocato mentre c’è una inchiesta in corso.

ilnapolista © riproduzione riservata