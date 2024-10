Guardare la Nfl negli Usa costa e bisogna abbonarsi a quattro diversi servizi streaming

POSTA NAPOLISTA – Guardare tutta la stagione regolare della Nfl costa circa 650 dollari. Da noi il pezzotto non c’è ma lo streaming illegale sì

Riceviamo una lettera di un lettore che vive negli Usa che ci scrive in relazione all’articolo di Mario Piccirillo “Negli Usa un anno di Nfl costa come un mese di Serie A su Dazn”.

Mi son detto: “Sono dodici anni che vivo negli Usa e non mi sono reso conto che la Serie A è aumentata così tanto?!”.

Ho fatto una rapida ricerca e mi sono chiesto: quanto costa un mese di Dazn per vedere tutte le partite di Serie A per un nuovo abbonato? Purtroppo, il sito di Dazn Italia non è accessibile da qui e mi ha reindirizzato sulla versione Usa, ma ho trovato che il costo di Dazn Standard per un mese dovrebbe essere di 44,99 euro. Ammetto che, considerando il tenore di vita italiano, sembra caro, soprattutto vista la scarsa qualità del prodotto e il fatto che un tifoso è interessato principalmente alla propria squadra e difficilmente guarderebbe partite come Lecce-Cagliari o Monza-Verona. Perfino i big match come Roma-Inter, trasmessi in un orario poco attraente, hanno poco appeal quando ci sono altre cose da fare o vedere.

Arriviamo al punto della mia email: 44,99 euro al mese per vedere tutta la Serie A è quasi un regalo rispetto a quanto si paga negli Usa per vedere tutta la Nfl. Mi creda, i costi sono ben lontani dai 50 o 100 dollari l’anno riportati nel suo articolo.

Per guardare la Nfl bisogna abbonarsi a quattro diversi servizi di streaming

Per farle capire meglio, le racconto la mia esperienza di vita qui negli Usa, dove seguire la Nfl è decisamente costoso. Vediamo perché:

Per vedere tutte le partite della Nfl sul proprio televisore, è necessario abbonarsi a ben quattro diversi servizi di streaming:

ESPN+ per il Monday Night Football ($10,99 al mese), che di solito include due partite in contemporanea

per il Monday Night Football ($10,99 al mese), che di solito include due partite in contemporanea Amazon Prime per il Thursday Night Football ($14,99 al mese)

per il Thursday Night Football ($14,99 al mese) Peacock per le partite della NBC, ovvero il Sunday Night Football ($7,99 al mese)

per le partite della NBC, ovvero il Sunday Night Football ($7,99 al mese) Paramount+ per alcune (non tutte) le partite della domenica mattina trasmesse su CBS ($7,99 al mese)

Ma non è tutto! Esistono anche le partite out-of-market (quelle che non sono trasmesse dalle emittenti locali), che si possono vedere solo con il Sunday Ticket “offerto” da YouTube. Il costo? Si tenga forte: 479 dollari l’anno, senza possibilità di pagamento mensile! Considerando che la stagione regolare dura quattro mesi (da settembre a dicembre), il Sunday Ticket costa circa 119,75 dollari al mese.

Facciamo due conti: il costo mensile per vedere tutta la stagione regolare della Nfl è di 161,71 dollari, non 100 dollari all’anno come riportato. Alla fine, guardare tutta la stagione regolare della Nfl costa circa 650 dollari!

Nei mesi di gennaio e febbraio, per vedere i playoff, è sufficiente mantenere Espn+, Prime, Peacock e Paramount, riducendo il costo a “soli” 41,96 dollari al mese. Quindi, per vedere una stagione completa di Nfl, da settembre a febbraio, il costo totale supera i 730 dollari.

Ora, potrebbe chiedersi come fanno gli americani a permettersi cifre simili. In parte, è vero che il tenore di vita è più alto, ma molti trovano il costo proibitivo. C’è infatti una diversificazione sociale per seguire le partite: la generazione dei cinquantenni ed oltre, tende a pagare per tutti i servizi e godersi le partite sul divano di casa, mentre i trentenni e quarantenni spesso optano per uno o due servizi e la domenica vanno negli sports bar a vedere le partite con gli amici. I giovani sotto i 21 anni, che non possono andare nei bar, se non hanno genitori o nonni interessati al football, spesso si arrangiano con lo streaming illegale, che esiste anche qui, proprio come in Italia. Certo, qui non esiste il “pezzotto” come pacchetto alternativo, ma lo streaming pirata è comunque diffuso.

Giusto per chiarire tutto, il pacchetto di 99.99 dollari a cui si riferisce il Napolista permette di vedere solo i match in contemporanea della domenica pomeriggio saltando da una partita all’altra per mostrare le azioni salienti, simile a quello che faceva Sky con Diretta Sky. Il problema è che la visione di questo servizio è possibile solo su dispositivo mobile (phone or tablet) ma non sulla tv. Il resto dei contenuti, sono solo garbage aggiunto per allungare il brodo. Mi creda, quasi nessun fa questo pacchetto negli Usa.

