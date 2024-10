Giuntoli: «Pogba? Aspettiamo la decisione definitiva del Tas. È stato un grande calciatore, ma è fermo da tanto»

A Dazn: «Rinnovo di Vlahovic? Stiamo parlando con il suo entourage, siamo fiduciosi per il futuro»

Giuntoli ha rilasciato una breve intervista a Dazn prima dell’inizio di Juventus-Cagliari.

Il ds bianconero ha parlato della situazione di Pogba, la cui squalifica per doping è stata ridotta a 18 mesi e che potrebbe tornare ad allenarsi con la Juve già a gennaio.

Giuntoli su di lui ha detto che: «Intanto aspettiamo la decisione definitiva del Tas, dopodiché prenderemo una decisione, è stato un grande calciatore, ma è tanto che è fermo. Aspettiamo».

Su McKennie:

«All’inizio avevamo avuto qualche problemino per il rinnovo, era stato richiesto da alcune squadre, poi abbiamo trovato l’accordo e siamo contenti sia rimasto».

Giuntoli su Bremer

Poi sull’infortunio di Bremer:

«Ci dispiace per lui che è un grande calciatore, è chiaro che intanto il mister si dovrà arrangiare con i calciatori che ha e che sono di valore e vediamo come reagirà la squadra, chi prenderà il suo posto. Poi a gennaio vedremo se ci saranno delle possibilità, è ancora tanto presto».

Infine sul rinnovo di Vlahovic:

«È un grande calciatore, ce lo godiamo. Stiamo parlando con il suo entourage, siamo molto fiduciosi per il futuro».

La squalifica per doping a Paul Pogba di 4 anni è stata ridotta a 18 mesi; di conseguenza, il centrocampista francese campione del mondo nel 2018, già da marzo 2025 può tornare in campo. Ma è difficile che possa accadere con la Juventus.

Tuttosport scrive:

Nel suo comunicato dichiara di non essersi mai arreso a quella che riteneva un’ingiustizia, ma nessun riferimento alla Juventus. Quando il Tas (Tribunale amministrativo dello sport) ufficializzerà la riduzione, arriverà il momento per il giocatore e i bianconeri di fare chiarezza; il suo contratto vale fino a giugno 2026. Si sarebbe azzerato con la vecchia squalifica, ma ora si riattiva. E con lui, anche il mega ingaggio di 12 milioni e mezzo lordi. C’è la possibilità per la Juventus di puntare alla risoluzione del contratto con una buonuscita.

