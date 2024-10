Giorgetti: «Un modello calcistico per il governo? L’Atalanta è gestita bene»

Sul palco della festa del Foglio: «Il modello di riferimento è questo qui. L’Atalanta punta sul settore giovanile e navigava sempre a mezza classifica»

Alla Festa del Foglio c’era anche il ministro dell’economia Giorgetti, in questi giorni impegnato nella difficile impresa di far passare la linea dei tagli necessari per risparmiare qualche miliardo. I ministeri però fanno orecchie da mercante. Allora come fare? La soluzione potrebbe arrivare dal calcio. O meglio, l’ispirazione. Infatti a chi gli chiede un modello di riferimento calcistico per il governo, il ministro risponde senza esitazione: «L’Atalanta». Lo fa notare il Giornale con Camilla Conti.

Giorgetti: «Il modello di riferimento del governo è la Dea»

Scrive Conti:

Sul palco della festa del Foglio a Giorgetti è stato anche chiesto su quale tra le squadre di calcio possa essere un modello per il governo. E lui ha risposto: «L’Atalanta». Perché «è gestita bene, punta sul settore giovanile, navigava sempre a mezza classifica e ha vinto pure l’Europa League e ora gioca pure in Champions League. Il modello di riferimento è questo qui».

Sta nascendo la galassia Atalanta? Steve Pagliuca (il socio di Percassi) vuol comprare il Red Star Parigi

L’imprenditore Steve Pagliuca, comproprietario dell’Atalanta e della squadra di Nba Boston Celtics, vorrebbe acquisire il Red Star Fc, una squadra di calcio di Ligue 2 con sede a Parigi. La Dea potrebbe quindi avere il suo nuovo “satellite”. Bloomberg spiega:

I tifosi del club francese si sono schierati contro l’attuale proprietà di 777 Partners, acquistata nel 2022. In una recente intervista, Pagliuca aveva dichiarato di voler investire nel calcio francese. Red Star è un piccolo club con una grande storia; uno dei suoi giocatori più famosi fu Rino Della Negra, un comunista che combatté durante la Resistenza e che fu giustiziato dai nazisti nella seconda guerra mondiale. Non c’è ancora un accordo ufficiale per l’acquisizione di Pagliuca, ma i colloqui sono in corso.

Come scrive Rivista Undici, l’Atalanta potrebbe avere una squadra satellite:

In un’era calcistica fondata sulle multiproprietà, questa è una grande notizia. Ancora potenziale, ma comunque significativa. Anche perché il club che a quanto pare è finito nel mirino di Pagliuca, vale a dire il Red Star Paris, ha una storia molto particolare: è un club storico di un sobborgo popolare parigino, e per questo è radicato in una comunità multietnica. Di conseguenza, il pubblico locale si è schierato contro lo sbarco dell’attuale proprietà, che fa capo a 777 Partners, fondo di investimenti che gestisce diversi club in tutta Europa – il Genoa in Italia, lo Standard Liegi in Belgio, il Vasco da Gama in Brasile, l’Hertha Berlino in Germania – e che qualche mese fa è andato vicinissimo all’acquisizione dell’Everton. Sarà interessante capire come reagirebbero i tifosi se arrivasse davvero Pagliuca, cioè se il Red Star entrasse nella stessa conglomerata dell’Atalanta e dei Boston Celtics. Sia dal punto di vista politico che da quello sportivo. Non ci resta che aspettare.

ilnapolista © riproduzione riservata