Di Lorenzo: «I nuovi acquisti hanno avuto un impatto importante. Abbiamo cercato di metterli subito a proprio agio»

A Dazn: «Quando un calciatore sente la fiducia dell’ambiente dà molto di più. Oggi è un test importante in un campo difficile»

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Dazn prima di Empoli-Napoli.

Com’è tornare a Empoli dopo un Europeo e uno scudetto?

«E’ sempre bello tornare qua perché è un posto dove sono stato veramente bene. Ho vinto un campionato in Serie B, un campionato in Serie A fatto bene nonostante la retrocessione, che poi mi ha portato a giocare per il Napoli».

Di Lorenzo sui nuovi acquisti

Sui nuovi acquisti. Come avete trovato subito la sintonia?

«Questo è un aspetto importante. Sicuramente oggi ci sono tanti ragazzi che sono arrivati nell’ultima sessione di mercato. Sono forti, hanno avuto un impatto importante, noi vecchietti abbiamo cercato di farli sentire a proprio agio perché quando un calciatore sente la fiducia dell’ambiente dà molto di più. Oggi è un test importante in un campo difficile».

A livello tattico, la tua evoluzione e il tuo ruolo.

«Durante la partita ci sono momenti in cui devi cercare la posizione nel campo. Definire un ruolo è diventato complicato. Cerco di dare il massimo per i miei compagni».

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro l’Empoli.

Lukaku ha voluto saltare la Nazionale per allenarsi a Napoli.

«Non scopriamo oggi Lukaku, sappiamo che è un campione livello umano e professionale, non ha fatto preparazione, è arrivato in ritardo, ha la volontà di determinare ed essere al 100% per il Napoli».

Neres e Gilmour sono calciatori che giocano meno, qual è il lavoro del ds in questi casi?

«Sono avvantaggiato dall’avere un grande allenatore che tiene tutti i calciatori sul pezzo, è un lavoro di supporto, siamo convinti della bontà e del valore dei nostri ragazzi, Gilmour e Lobotka gocoatori di pessore, la prima da titolare in campionato, aspettava questo momento, ora dipende da lui.

Oggi è una partita importante, tutte sono importanti, dopo la pausa è complicato ripartire, squadra bem costruita, organizzata, allenata, abbiamo un trittico partite impegnative che ci dirà a che livello siamo nel nostro percorso, vogliose di affrontare, vedremo partita dopo partita».

