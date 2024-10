Attendo le considerazioni degli epigoni del bello per il bello. A loro vorrei chiedere: l’azione del goal di Lukaku è o no un’espressione di bellezza?

Cari giochisti, marameo. Senza risultato, neanche la mano de Dios sarebbe stata ricordata

Cesare – Caro Guido vittoria importantissima del Napoli a San Siro con il Milan. Il Napoli ha giocato al meglio delle sue caratteristiche e ha giocato dopo l’iniziale vantaggio al gatto con il topo con i rossoneri. Infatti gli azzurri hanno controllato la partita, aspettandoli e poi colpendoli e offrendo anche sprazzi di bel gioco. Insomma ha fatto una grande partita. Il Milan ha avuto qualche occasione ma il Napoli ha dato l’impressione di tenere sempre la partita sotto controllo e di saperla gestire. Da parte sua il Milan ha come attenuanti le assenze di alcuni dei suoi titolari tra squalificati (Reijnders, Theo), infortunati (Gabbia), febbricitanti (Pulisic) e il mistero Leao in rotta con l’allenatore. E i sostituti non sono sembrati all’altezza degli assenti.

Guido – A proposito del Milan trovo ai confini del surreale tenere Leao in panchina. Ma questo è il vezzo dei tecnici che si credono più importanti dei calciatori. Il Napoli ha confermato di avere una difesa granitica con Buongiorno sempre più protagonista anche se ha commesso un paio di insolite ingenuità. E poi anche un grande Oliveira che era il giocatore che sembrava mancare a sinistra. L’uruguaiano in Coppa America aveva fatto benissimo e aveva come attenuante il fatto di aver iniziato la preparazione in ritardo ma adesso sembra essere veramente pronto. E da questa grande difesa parte poi tutto il resto che comunque è tanta roba con un centrocampo che con i rossoneri ha assorbito al meglio l’assenza di Lobotka, che in altre gare si era sentita, con un Politano fondamentale dal punto di vista tattico, un grande guerriero come Anguissa e Mc Tominay giocatore a tutto campo come si dice “box to box”.

Cesare – Ma la novità più importante si è vista in attacco dove il Napoli ha ritrovato Lukaku e Kvara. Lukaku, diciamo favorito anche dagli improbabili centrali milanisti, sembra ritrovato e ha dimostrato quanto è importante per il Napoli. Oltre ai suoi gol, che sicuramente servono, quando gioca riesce a fare reparto da solo ed impegnare l’intera difesa avversaria liberando Kvara e Mc Tominay. Dicevamo che prima di San Siro era sembrato lontano da quello che serviva e da quello che sicuramente si aspettava da lui l’allenatore, ma se questa partita è lo spartiacque della sua stagione allora non ce ne sarà per nessuno.

Guido – Francamente avevo già visto il miglior Lukaku in un quarto d’ora contro il Lecce. In precedenza il Napoli , secondo alcuni, fino aveva poco convinto nel gioco pur vincendo e aveva incontrato, tranne la Juve a Torino, squadre modeste e lo aspettavamo per valutarne le effettive ambizioni in questo ciclo difficile iniziato proprio con il Milan. Allora possiamo dire che il Napoli ha iniziato al meglio questo ciclo ma che arrivano altre partite difficili, come a partire da domenica al Maradona contro la scoppiettante Atalanta, squadra tra le più in forma del campionato. Attendo adesso le considerazioni degli epigoni del bello per il bello. A loro vorrei chiedere ma l’azione del goal di Lukaku è oppure no un’espressione di bellezza? O la dobbiamo disprezzare perché frutto di soli due passaggi fulminanti? È il goal di Kvara?

Cesare – Mah ti devo io spero sempre di poter commentare vittorie del Napoli al netto di risultatisti e giochisti. Ed ognuno ha i suoi gusti. Si rischia di non uscirne più come per i commenti di Inter-Juventus 4-4: chi dice che è spettacolo e chi la sagra degli errori. Ma io preferirò sempre 4-3 rispetto ad 1-0. Ma come dicevo è questione di gusti. Comunque sono molto fiducioso perché le squadre da affrontare nelle prossime partite sono squadre che giocano e cercano di fare la partita mettendo il Napoli nella condizione tattica preferita. Poi sarà importante saper affrontare al meglio anche le partite con squadre che si chiudono e mettono il famigerato pulmann davanti alla porta. Infatti contro queste squadre il Napoli si trova in una condizione tattica diversa obbligato ad un maggior possesso palla e all’ impostazione del gioco ma sicuramente Conte saprà come gestire queste situazioni.

Guido – Cesare stai tranquillo. Conoscendo l’allenatore c’è da essere sicuri che nelle prossime importanti partite saprà tenere alta la tensione e la concentrazione della squadra. Per me la partita più rischiosa è quella contro l’Atalanta.Il Napoli con il Milan ha dimostrato che è una seria pretendente allo scudetto.Cioè può vincerlo anche se non è detto che lo vincerà. Un’altra osservazione: patetico il piccio preventivo sull’arbitro perché comasco. Per inciso sul tema risultatisti-giochisti (che fu al centro di una animata discussione nella precedente puntata). Il calcio non è per nulla lo sport più spettacolare. In fondo per lunghi tratti le partite sono noiose. In una partita che finisce 4-4 hai un’emozione cioè un gol ogni 13 o 14 minuti. E non è la norma. Il calcio vive e è popolare per il fenomeno irrazionale e passionale del tifo. Che si trasforma in elemento identitario. Perciò quello che conta è unicamente il risultato. Se l’Argentina non avesse vinto il mondiale la mano di dios non la ricorderebbe più nessuno …nemmeno Sorrentino.

Cesare – Conoscendo l’ambiente Conte fa da pompiere ma oramai non ci sono più dubbi con la profondità della rosa, con la sua gestione che tende a coinvolgere tutti nel progetto squadra e le sue capacità tattiche il Napoli lotta per lo scudetto.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: buono; Guido: buono

Di Lorenzo – Cesare: buono; Guido:ottimo

Olivera – Cesare: ottimo; Guido:eccellente

Rrahmani – Cesare: buono; Guido:ottimo

Buongiorno – Cesare: buono; Guido:buono

Anguissa – Cesare: ottimo; Guido:formidabile

Gilmour – Cesare: buono; Guido:ottimo

Mc Tominay – Cesare: buono; Guido: ottimo

Politano – Cesare: ottimo; Guido:ottimo

Lukaku – Cesare: ottimo; Guido:finalmente è lui

Kvara – Cesare: buono; Guido:ottimo

Mazzocchi – Cesare: sufficiente; Guido:

Neres – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Simeone – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Zerbin – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Folarunsho – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Conte – Cesare: ottimo; Guido:insostituibile

ilnapolista © riproduzione riservata