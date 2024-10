Caressa: «Il Napoli è la squadra nettamente favorita per il campionato»

Sul suo canale youtube: «L’unico problema che potrebbe avere il Napoli è che facendo poche rotazioni qualche giocatore potrebbe storcere la bocca più in avanti. Ma lì Conte è bravo a gestire queste situazioni»

Fabio Caressa sul suo canale youtube ha parlato del Napoli di Conte, individuando nella squadra la favorita per la vittoria dello scudetto.

Queste le sue parole:

«Avete sentito cosa ha detto Fabregas di Lobotka? È un giocatore pazzesco, ricostruito totalmente da Conte. Sempre a Sky Calcio Club domenica sera Bonucci e Montolivo hanno detto che Conte è un allenatore che ti entra in testa, che riesce a convincerti pienamente di quello che stai facendo. Conte o vince o arriva secondo, questa è la sua storia. E lo fa in fretta».

Caressa: «Il Napoli ha grande equilibrio»

Parla di Conte: «Non gli sentirete mai dire che ci vuole tempo. Dopo la prima partita ha detto che pensava di aver influito di più, già pensava di essere sul pezzo. Evidentamente dopo quella partita i giocatori hanno capito cosa vuol dire stare sul pezzo e il Napoli, che pure ha avuto un calendario favorevole fino ad adesso, secondo me è la netta favorita per il campionato. Lo si vede dall’atteggiamento dalla squadra. Questo non vuol dire che non avrà delle difficoltà nel corso della stagione, ma ha grande equilibrio e McTominay dà grande equilibrio e fisicità. È un giocatore di livello secondo me superiore. Lo sta già dimostrando. L’unico problema che potrebbe avere il Napoli è che secondo me facendo poche rotazioni, penso a Neres che quando entra fa gol ma poi non ha spazio, qualche giocatore potrebbe storcere la bocca più in avanti. Ma lì Antonio è bravo a gestire queste situazioni».

