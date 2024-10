Calafiori, sospiro di sollievo per Arsenal e Nazionale: l’infortunio al ginocchio non è grave

Di Marzio: il difensore si sottoporrà presto a nuovi accertamenti che faranno definitiva chiarezza sull’entità del problema. Arteta era stato pessimista.

Riccardo Calafiori aveva chiesto il cambio al 72esimo nel match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk per un problema il ginocchio.

Dai primi accertamenti, sembra non essere qualcosa di grave fortunatamente.

L’infortunio di Calafiori non sembra essere grave

Il giornalista Gianluca Di Marzio riporta:

La dinamica dell’infortunio ha subito fatto tempere il peggio per il difensore italiano, ma da quanto filtra il problema di Calafiori dovrebbe essere meno grave rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Si sottoporrà presto a nuovi accertamenti che faranno definitiva chiarezza sull’entità del problema e di conseguenza sui tempi di recupero, ma al momento fortunatamente sembra scongiurato un infortunio di grave entità.

Arteta aveva dichiarato: «Non sembrano esserci buone notizie»

A fine gara, il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha dichiarato in merito:

«L’ho fatto uscire perché sentiva dolore. Non sappiamo ancora l’entità dell’infortunio, ma non sembrano esserci belle notizie».

In Inghilterra ammirano il temperamento dell’ex Bologna. Il Telegraph:

“Con il suo passo galoppante e la sua fluente chioma, Riccardo Calafiori dell’Arsenal ha giocato contro il Leicester City come un cavallo selvaggio in libertà. L’italiano è un tipo burrascoso, un difensore tutto azione, e per il pubblico dell’Emirates Stadium è stata un’emozione vederlo caricare nei tackle e correre in avanti per unirsi all’attacco. L’Arsenal ha dominato il Leicester, ma ha avuto bisogno di un gol nel recupero per vincere la partita, e Calafiori è stato sempre al centro del dramma. Nessun giocatore ha effettuato più tiri in porta del terzino sinistro, arrivato dal Bologna per una cifra iniziale di 34 milioni di sterline (ndr circa 41 milioni di euro), e nessun giocatore ha vinto più duelli o colpi di testa. Nell’arco dei 90 minuti, nessun giocatore ha scatenato più emozioni”.

